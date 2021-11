Ô tô không chỉ là phương tiện lưu thông hàng ngày mà ẩn sâu trong đó còn chứa rất nhiều điều thú vị để khám phá.

Chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới

Benz Patent Motorwagen là chiếc xe đầu tiên được công nhận là xe ô tô (automobile) vào ngày 29/1/1886 tại Mannheim (Đức). Người sáng chế ra chiếc xe này vào năm 1886 là Karl Benz, sử dụng động cơ đốt trong. Chiếc xe có 3 bánh và được thiết kế là một chiếc xe ô tô, không phải là chiếc xe được cải tiến từ những chiếc xe ngựa thời bấy giờ.

Karl Benz đang lái chiếc xe ô tô đầu tiên trên thế giới do mình sáng chế

Động cơ trang bị là loại động cơ đốt trong 0,75 mã lực, tốc độ tối đa đạt được là 15km/h, khối động cơ này được phát triển dựa trên nguyên lý của động cơ 4 thì mà Nikolaus Otto phát minh trước đó.

Trong những trang bị sáng chế về xe ô tô của mình, có thể nói đến các chi tiết như bình xăng con (chế hoà khí), chân ga, bugi đánh lửa, hệ thống đánh lửa dùng điện từ bình ắc quy, khớp ly hợp, hệ thống sang số, hệ thống làm mát động cơ bằng nước.

Mẫu xe hơi giá rẻ đầu tiên

Model T là một trong những chiếc ô tô có giá bán bình dân đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Trên thực tế, giá của Model T đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra cuộc cách mạng về việc sử dụng ô tô làm phương tiện di chuyển.

Model T là mẫu xe hơi giá rẻ đầu tiên trên thế giới

Hiệu năng của Model T không có gì đặc biệt, ngay cả so với những mẫu xe cùng thời. Động cơ 2,9 lít gồm 4 xilanh chỉ cho công suất 20 mã lực và vận tốc tối đa của chiếc xe chỉ đạt 45 dặm (hơn 72 km)/giờ, nhưng chừng đó cũng đủ để người tiêu dùng xếp hàng chờ tới lượt mua.

Xe tự hành đầu tiên

Cugnot Fardier là chiếc xe tự hành dùng để kéo pháo

Theo yêu cầu của các quan chức quân sự Pháp, kỹ sư Nicholas Cugnot đã thiết kế ra một loại xe sử dụng động cơ hơi nước vào năm 1769 có tên Cugnot Fardier.

Mẫu xe hướng đến một phương tiện dùng để kéo những khẩu pháo ra chiến trường. Cugnot Fardier có tải trọng tới 5 tấn và đạt vận tốc chỉ 5km/h, đảm bảo binh lính có thể theo kịp.

Phát minh ra hệ thống Kiểm soát hành trình là một người mù

Ralph Teetor là một nhà phát minh đại tài, dù bị mù từ khi lên 5. Công việc đầu tiên của ông sau khi nhận bằng Kỹ sư Cơ khí của Đại học Pennsylvania (Mỹ) là về tuabin hơi nước dùng cho tàu khu trục ngư lôi của hải quân.

Sau đó, ông trở thành chủ tịch của một công ty phụ tùng ô tô lớn và ý tưởng sáng chế hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control) xuất hiện khi ông đang đi cùng luật sư của mình.

Ralph Teetor và những sáng chế để đời của mình

Việc phải chú ý tăng giảm tốc độ xe trong khi hai người đang trò chuyện khiến ông thấy bực mình và nảy ra ý tưởng chế tạo một thiết bị kiểm soát tốc độ xe.

Tai nạn ô tô đầu tiên xảy ra vào năm 1891

Vụ tai nạn xe hơi đầu tiên trên thế giới xảy ra vào năm 1891

Đó là tai nạn của chiếc ô tô đầu tiên với trang bị động cơ xăng 1 xy-lanh do John William Lambert chế tạo. Chiếc xe có tốc độ tối đa chỉ 8 km/h và đã đâm vào cột buộc dây cương ngựa do bánh xe vấp vào một rễ cây nhô trên mặt đất. May mắn là Lambert chỉ bị thương nhẹ.

Tắc đường dài nhất

Vụ tắc đường dài lịch sử năm 1980

Hàng ngày, bạn có thể thường xuyên chứng kiến cảnh tắc đường, nhưng có thể bạn chưa biết vụ tắc đường dài nhất thế giới đã xảy ra năm 1980 giữa hai thành phố Paris và Lyon (Pháp). Quãng đường tắc được ghi nhận tới 170 km.

Gạt mưa xe hơi do phụ nữ chế tạo ra

Mary Anderson là người phụ nữ đã sáng chế ra cần gạt mưa ô tô đầu tiên trên thế giới

Chiếc gạt nước xe hơi do một phụ nữ mang tên Mary Anderson chế tạo ra. Nó thực sự vô cùng hữu ích và tất cả các nhà sản xuất ô tô đều sử dụng từ đó đến nay.

Xe rẻ nhất thế giới

Ra mắt từ năm 2008 tại Ấn Độ, Tata Nano gây chấn động ngành công nghiệp ô tô thế giới với mức giá khởi điểm khi đó chỉ khoảng 2.500 USD (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Sau gần 10 năm tồn tại, tới năm 2018 chiếc xe này đã chính thức bị khai tử.

Nano bị mặc định là xe giá rẻ, như cách Tata Motors giới thiệu ngay từ đầu. Và ở một nền kinh tế trẻ và năng động như Ấn Độ, đây không phải là công thức để thành công.

Tata Nano là mẫu xe rẻ nhất thế giới do nhà sản xuất đã cắt giảm nhiều trang bị an toàn

Phiên bản tiêu chuẩn của Nano không có đài, không có tay lái trợ lực, không có cửa kính điều khiển điện, và không có cả điều hòa. Xe chỉ có duy nhất một cần gạt nước, một gương cửa, và không có cửa hậu. Xe được trang bị động cơ xăng 2 xy-lanh, dung tích 624cc, cho công suất 37 mã lực và mô-men xoắn 51 Nm.

Không lâu sau khi Nano ra mắt, đã xảy ra một số vụ cháy xe, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu. Khi sự phấn khích ban đầu qua đi, mọi người có cái nhìn khắt khe hơn với Nano. Các vụ cháy xe, cùng một số vấn đề về chất lượng, và mác "xe giá rẻ nhất thế giới" khiến chỉ có rất ít người muốn mua Nano.

Theo Báo Giao thông

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!