Cùng với sự tập trung chú trọng vào công nghệ, từ thập niên 80 rất nhiều tính năng kỳ lạ được trang bị trên ô tô mà hầu hết chúng ta đều đã quên.

Những năm 1980 chứng kiến ​​máy tính trở nên phổ biến và các nhà sản xuất ô tô cố gắng tận dụng mọi lợi thế để gắn máy tính lên ô tô.

Cùng với sự bùng nổ công nghệ, các nhà sản xuất ô tô thời đó đã tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ và sẵn sàng chi nhiều hơn một chút cho một số tính năng thú vị. Những chiếc xe cổ những năm 1980 có một số bổ sung kỳ lạ, nhiều trong số đó đã mất tích theo thời gian và bị lãng quên bởi những người đam mê.

Cần gạt nước đèn pha

Một sự bổ sung phổ biến cho các mẫu xe Volvo và Mercedes-Benz những năm 80 là cần gạt nước đèn pha. Ý tưởng đằng sau cần gạt nước đèn pha là loại bỏ nước, tuyết, bùn hoặc bụi bẩn có thể cản trở ánh sáng quý giá chiếu sáng trên đường.

Cần gạt nước đèn pha

Mặc dù đây có vẻ là một cách thiết thực để giữ an toàn trên đường, nhưng những chiếc cần gạt nước này chỉ là một tính năng lấy tiền người mua ô tô. Bởi cành gạt mưa nhỏ và dễ bị hỏng; hơn nữa, việc thay thế có thể tốn kém nếu động cơ bị hỏng. Tính năng này thực sự có một số người theo dõi thích hợp, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu nó có thể sẽ được sử dụng ngày nay.

Ăng ten nguồn

Việc gắn ăng ten thường khiến xe hơi đắt hơn và được bổ sung các bộ phận chuyển động rất khó sửa chữa.

Ăng-ten tự động của những năm 1980 nổi bật như một tính năng kỳ lạ cố gắng giải quyết một vấn đề kỳ lạ.

Ăng ten nguồn

Cuối cùng chúng đã được thay thế bằng ăng-ten kiểu vây cá mập trên những chiếc xe hiện đại ngày nay.

Ốp gỗ lên thân xe

Trong một nỗ lực làm cho những chiếc xe trông phong cách hơn, việc ốp gỗ được thực hiện đầu tiên vào những năm 1950 trên loại xe có tên là Woodies. Tuy nhiên, điều đó đã khiến diện mạo của xe được nâng lên một cách cực kỳ với những tấm gỗ ốp lên các loại xe từ xe tải, xe ngựa đến SUV và sedan.

Ốp gỗ lên thân xe

Thường thì tấm ốp giả sẽ bị cong vênh hoặc hư hỏng. Thiệt hại này khiến những chiếc xe không có cảm giác mộc mạc và giống như một bãi phế liệu. May mắn thay, thời kỳ hiện đại đã quên đi xu hướng xấu xí này để ủng hộ các lớp sơn bóng bẩy.

Điện thoại

Điện thoại bàn gắn trên ô tô được coi là sự nổi tiếng như một cách để thực hiện các cuộc gọi trên đường nhưng chỉ giới quý tộc mới sở hữu được.

Nó thường được lắp đặt trên những chiếc xe hơi sang trọng, điện thoại xe hơi phổ biến hơn điện thoại di động thời kỳ đầu vì chất lượng cuộc gọi của chúng cao hơn. Được kết nối với pin ô tô cho phép người dùng loại bỏ các loại pin nặng cần thiết cho điện thoại di động.

Ban đầu, điện thoại ô tô hoạt động trên một hệ thống radio và cuối cùng được chuyển sang hệ thống điện thoại di động (MTS).

Điện thoại ô tô cuối cùng sẽ được thay thế bằng điện thoại di động khi chúng trở nên nhẹ hơn, nhỏ hơn và chất lượng được cải thiện.

Dây an toàn tự động

Khi bùng nổ công nghệ những năm 1980, dây an toàn tự động là một tính năng mới và là một nỗ lực để tự động hóa mọi thứ. Ngoài ra, thắt dây an toàn tự động là nỗ lực của ngành công nghiệp ô tô nhằm thu hút mọi người sử dụng dây an toàn của họ. Ý tưởng là khởi động chiếc xe và để dây đeo vai tự động trượt qua thân xe. Khi chuyến đi kết thúc, dây an toàn sẽ trượt về phía trước.

Dây an toàn tự động

Vấn đề là dây an toàn tự động hiếm khi hoạt động bình thường. Khi chúng hoạt động, thường vị trí bị lệch, hoặc đai ở những vị trí khó xử hoặc không an toàn trên cơ thể người lái. Xu hướng này kéo dài cho đến những năm 1990.

Máy làm đá trên ô tô

Có thời điểm, Toyota đã cố gắng tung ra một chiếc xe tải có cả máy làm đá và bàn cho bất kỳ chuyến phiêu lưu đường trường nào.

Máy làm đá trên ô tô

Điều này khiến người ta tự hỏi, đây là sự xa xỉ hay sự điên rồ?

Máy làm đá Footwell là một chiếc máy cỡ hộp đựng giày được cung cấp chất làm lạnh và có khay chống tràn. Sau đó, Toyota đã loại bỏ máy làm đá khỏi danh sách tùy chọn. Với tất cả các tính năng khác trên ô tô ngày nay, máy làm đá dường như không phải là một ý tưởng tồi nữa.

