Với công nghệ mới, người lái ô tô điện Aion V Plus có thể chỉ cần đi 200km sau 5 phút sạc pin.

Theo thông tin từ Carnewschina, GAC Group – hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) tiếp tục bổ sung thêm một lựa chọn nữa cho thị trường xe ô tô điện nội địa với mẫu xe SUV cỡ nhỏ của mình, Aion V Plus.

Ô tô điện có công nghệ sạc nhanh nhất thế giới

Đặc biệt, Aion V Plus được trang bị công nghệ sạc nhanh siêu mới của GAC với tên gọi là "AESafe", được đánh giá là "nhanh nhất thế giới" khi đem đến khả năng sạc pin di chuyển được phạm vi lên tới 200km chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ. Như vậy người lái chỉ mất vài phút đồng hồ để xe có thể di chuyển được thêm hàng trăm km, giống như việc đổ xăng cho ô tô động cơ đốt trong, vô cùng tiện lợi.

Bên cạnh đó, Aion V Plus còn được tích hợp tính năng định vị và hỗ trợ lái thông minh NDA (Navigation Driving Assist) thông qua camera và cảm biến của xe kết hợp với hệ thống bản đồ có khả năng nhận diện không gian và môi trường xung quanh để hỗ trợ người lái tự động vượt, chuyển làn, lên và xuống dốc…

Aion V Plus hiện đang được bán tại Trung Quốc với mức giá 172.600 NDT (khoảng 606 triệu đồng) cho bản cơ bản Plus 70 và 239.600 NDT (khoảng 845 triệu đồng) cho bản cao cấp Plus 90.

Theo Nhịp cầu đầu tư

