Dàn xe 13 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa được tập đoàn Trung Nguyên Legend trưng bày có nhiều mẫu hiếm lạ như Morgan Plus 4, Porsche 911 GT2 RS,...

Sáng 15/1 vừa qua, tập đoàn Trung Nguyên Legend trưng bày dàn xe thể thao 13 chiếc tại bảo tàng Thế giới Cà phê (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk). Dàn xe thể thao có giá trị ước tính lên tới hơn 100 tỷ đồng, được trưng bày đến hết ngày 17/1 nhằm quảng bá cho sự kiện mở bán dự án Thành phố Cà phê.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của 4 chiếc Porsche 911. Trong đó có một mẫu xe mạnh nhất của Porsche, một chiếc GT2 RS thế hệ 991 với màu sơn bạc xám. Tại Việt Nam số lượng GT2 RS đã lên đến con số 4, với 2 chiếc được trang bị gói khí động học Weissach Package. Những mẫu 911 GT2 RS tại Việt Nam có giá bán khởi điểm trên 20 tỷ đồng, với việc trang bị thêm tùy chọn và ra biển số trắng, chiếc xe có thể dễ dàng vượt mốc 25 tỷ đồng.

Và có đên 3 chiếc 911 phiên bản Turbo S. Việt Nam hiện có 4 chiếc Porsche 911 Turbo S thuộc đời 991 Series và đều thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Nguyên. Mỗi chiếc có giá chính hãng trên 14,5 tỷ đồng. Ngoài ra vẫn còn 1 chiếc 911 Turbo S Cabriot đang thuộc bộ sưu tập này.

Mercedes-Benz là cái tên góp mặt nhiều nhất với cả 2 thế hệ của dòng cánh chim trứ danh là SLS AMG và AMG GT. Cả 4 chiếc SLS AMG độc nhất Việt Nam đều đã về tay của tập đoàn Trung Nguyên. Với 2 chiếc SLS AMG coupe, 1 chiếc SLS Roadster và phiên bản cuối cùng là SLS AMG GT Final Editon – chiếc xe từng gắn với tên tuổi của nhà chồng Hà Tăng. Cả 4 chiếc xe đều được trang bị trái tim V8 của AMG, dung tích 6,3 lít, sản sinh ra công suất 583 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp giúp xe tăng tốc từ từ vị trí đứng yên lên 100km/h trong vòng 3,6 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 317km/h.

Bên cạnh đó là Mercedes-AMG GT S Edition 1 đầu tiên về nước, xe sở hữu lớp sơn màu đen nhám. Tuy nhiên khi về tay ông Vũ, chiếc siêu xe này đã được sơn lại màu trắng và dán decal màu xanh quân đội quen thuộc. Chiếc xe này được nhập khẩu chính hãng bởi đại lý Mercedes-Benz Vietnam Star vào năm 2015 với mức giá sau thuế vào khoảng 8,5 tỷ đồng. Khối động cơ V8 dung tích 4 lít được trang bị bộ tăng áp kép, chiếc Grand Tourer này sản sinh công suất cực đại 510 mã lực tại 6.250 v/ph và mô-men xoắn cực đại 650Nm tại 1.750-4.750 v/ph. Kết hợp với hộp số 7 cấp ly hợp kép, Mercedes-AMG GT S Edition 1 tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa 310km/h.

Morgan Plus 4 là một mẫu xe hiếm tại Việt Nam, hiện chỉ có 2 chiếc Plus 4 lăn bánh trong nước và đây là chiếc đầu tiên về nước mang màu trắng tinh khôi. Ngoài ấn tượng đầu tiên là phong cách thiết kế cổ điển đặc trưng không thể nhầm lẫn của thương hiệu Morgan, chiếc Plus 4 là một chiếc xe thể thao 2 cửa mui xếp, 2 chỗ ngồi. Để đảm bảo vẫn đem lại những cảm giác lái thể thao thuần chất, chiếc xe có trọng lượng nhẹ để có thể sử dụng một động cơ dung tích nhỏ. Điểm thú vị là Plus 4 sử dụng động cơ GDI 2.0 lít của Ford và kết hợp với hộp số 5 cấp của Mazda, dẫn động cầu sau.

Cuối cùng là bộ 3 Aston Martin Vanquish với 2 chiếc coupe và một chiếc bản mui trần Volante. Aston Martin Vanquish được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, công suất tối đa 568 mã lực tại 6.650 vòng phút, mô-men xoắn cực đại 630Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 324km/h. Đây là 3 trong 5 chiếc Vanquish đang lăn bánh trên dải đất chữ S, lúc trước ông chủ cà phê Trung Nguyên có đến 4 chiếc nhưng đã thanh lí 1 chiếc coupe màu bạc.

Theo Xe Đời sống

Tin bài cộng tác xin gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!