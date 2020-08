Thị trường xe hơi ảm đạm do đại dịch sẽ không làm chậm quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe chạy điện, thậm chí đây còn là cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phát biểu trước hội nghị trực tuyến bàn về vấn đề “Tương lai của ô tô” do tạp chí Financial Times tổ chức, ông Rawlinson, cựu trưởng nhóm phát triển của Tesla Model S phát biểu tỏ ý vui mừng trước những cải thiện tích cực về vệ sinh môi trường trên toàn cầu do các biện pháp cách ly đem lại.

“Chúng ta đã thấy bầu trời xanh hơn, nước trong hơn, ít ô nhiễm tiếng ồn hơn và điều đó mang lại lợi ích”.

“Tuy nhiên, rất nhiều người không mua xe chạy điện vì lợi ích môi trường mà nó đem lại. Họ mua những chiếc xe đó bởi vì đó là một chiếc xe có công nghệ tiên tiến và đem lại trải nghiệm tốt hơn”. Ông Rawlinson cho biết.

Đồng tình với quan điểm đó, Chủ tịch của start-up xe điện Arrival, ông Avinash Rugoobur cho rằng mặc dù các nguồn vốn, các quỹ đầu tư đã chuyển hướng rất nhiều trong đại dịch, thế nhưng nhu cầu về việc chuyển đổi các phương tiện giao thông công cộng và thương mại sang sử dụng xe chạy điện vẫn còn.

Rugoobur cho biết: “Trong dịch Covid, nhu cầu vận chuyển nhanh và ít ô nhiễm đang tăng lên. Số lượng xe tải bán ra đang tăng nhanh chóng. Ví dụ, ở California, chính quyền đang yêu cầu tất cả các phương tiện sản xuất mới sẽ phải chạy bằng điện. Bạn đang thấy sự chuyển mình thật sự của rất nhiều công ty vận tải. Khi làn sóng Covid thứ 2 ập đến, giao vận sẽ là một trong những ngành kinh doanh chính của chúng tôi.”

Công ty chuyển phát UPS đã đặt hàng 10.000 chiếc xe tải chạy điện từ Arrival. Ảnh: Autocar

Đầu năm nay, công ty Arrival đã nhận được hơn hàng 10.000 chiếc xe tải chạy điện từ công ty chuyển phát UPS và có thể tiếp tục có thêm đơn hàng 10.000 chiếc nữa.

Bên cạnh đó, British Gas, một công ty năng lượng cung cấp điện và gas, dịch vụ sạc xe điện tại nhà, tuyên bố sẽ thành lập đội xe vận tải chạy điện lớn nhất nước Anh với số lượng lên tới 1000 chiếc.

Carl Bayliss, Trưởng bộ phận cung cấp dịch vụ cho cá nhân và hộ gia đình tại British Gas (đồng thời là cựu giám đốc sản xuất xe điện tại Nissan) phát biểu trước hội nghị rằng công ty sẽ cam kết chuyển đổi đội xe vận tải 12.000 chiếc hiện có sang dùng xe chạy điện.

Bayliss tin rằng thời gian đại dịch vừa qua đã chứng minh hệ thống cung cấp điện của British Gas có khả năng đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ của doanh số bán xe điện. Ông nói: “Chúng tôi đã chứng minh được rằng chúng tôi có khả năng cân bằng lưới điện ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất, khi mọi người đều ở nhà, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt”.

Lucid, một nhà sản xuất xe điện mới nổi đang cạnh tranh với Tesla. Ảnh: Autocar

Hội nghị cũng nêu ra ý kiến thảo luận rằng các công ty mới khởi nghiệp linh hoạt hơn trong cách đối phó với đại dịch.

Rugoobur cho biết các hãng ô tô truyền thống cùng các nhà máy sản xuất đang phải điêu đứng với khoản lỗ lên tới hàng tỷ đô la. Bởi ngành công nghiệp này vốn có tỷ suất lợi nhuận thấp. Chỉ cần việc kinh doanh chậm hay dừng lại, các công ty này sẽ nhanh chóng lâm vào tình trạng khốn đốn.

Rawlinson cũng dự đoán về một tương lai đầy khó khăn với các công ty sản xuất động cơ đốt trong.

Ông nói: “Hầu hết các công ty sản xuất động cơ đang tụt hậu trong việc áp dụng pin điện. Chỉ một vài năm nữa thôi, các tên tuổi lớn sẽ phải cay đắng khi nhận ra công nghệ thay đổi nhanh như thế nào”

Rawlinson, dự doán các công ty sản xuất xe truyền thống sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ảnh; Autocar

Rawlinson cho biết Tesla, chính thức là công ty xe hơi có giá trị nhất trên thế giới. Tesla đang dẫn đầu ngành công nghệ nói chung và khoảng cách đó đang tăng lên. Ông cũng cảnh báo về hiện tượng chảy máu chất xám khi nhân sự của các công ty sản xuất ô tô lớn có xu hướng nhảy việc sang các công ty khởi nghiệp nhỏ nhưng linh hoạt hơn.

Ngân Vũ (Theo Autocar)

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!

Làn sóng Covid-19 thứ hai, ô tô lại giảm giá, thị trường xe gặp khó Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, giới chuyên gia cho rằng giá xe ô tô tháng 8 có thể tiếp tục giảm, doanh số khó đảo chiều tăng trưởng.