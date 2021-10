Nhắc đến xe Nhật, đa số dùng thường nghĩ đến loại phương tiện giá hợp lý và bền bỉ nhưng đất nước mặt trời mọc vẫn sản sinh ra những mẫu ô tô được săn đón với giá cực khủng.

1. Toyota Supra 2020: 2,1 triệu USD

Chiếc Toyota Supra 2020 có giá 2,1 triệu USD trong cuộc đấu giá năm 2019 rất đặc biệt khi nó là bản sản xuất đầu tiên và sở hữu chữ ký của giám đốc điều hành Toyota – ông Akio Toyoda. Toàn bộ số tiền thu về đã được quyên góp cho Hiệp hội Tim mạch Hoa Ky và Quỹ Bob Woodruff.

Chiếc Toyota GR Supra 2020 đặc biệt này được bán với số tiền lên đến 2,1 triệu USD trong một sự kiện ở Mỹ hồi tháng 1/2019

Đây cũng là chiếc Supra khá đặc biệt với ngoại thất màu sơn xám mờ có tên “Phantom Matte”, ốp gương màu đỏ bóng và bộ vành màu đen mờ. Tone màu đỏ tiếp tục được sử dụng ở bên trong xe, đi kèm các chi tiết trang trí sợi carbon.

2. Lexus LC 500 Convertible 2021 giá 2 triệu USD

Đây là chiếc Lexus LC 500 Convertible mui trần đầu tiên của năm 2021 với số VIN đặc biệt 100001, và nó đã đạt mức 2 triệu USD trong một cuộc đầu giá.

Lexus LC 500 Convertible

Mẫu xe thể thao mui trần này sở hữu màu sơn ngoại thất, bánh mâm và một số chi tiết độc quyền. Tuy nhiên, hệ thống truyền động của xe sẽ không giống như những chiếc LC 500 khác nhờ nâng cấp hộp số tự động 10 cấp Direct-Shift.

3. Mazda 767B 1989 (1,75 triệu USD)

Một chiếc Mazda 767B sản xuất năm 1989 đã được bán trong cuộc đấu giá của Gooding & Company tại Đảo Amelia vào năm 2017, đạt mức kỷ lục 1,75 triệu USD.

Mazda 767B sản xuất 1989 là một chiếc xe đua thực thụ

Năm 1989, Mazda 767B là mẫu xe Nhật mới ra mắt có giá đắt nhất. Sở hữu động cơ xoay, nó là mẫu xe Nhật duy nhất giành chiến thắng tại Le Mans vào năm 1990.

4. Acura NSX 2017 (1,2 triệu USD)

Acura không chỉ tạo ra một kiệt tác với các tấm ốp trang trí bằng sợi Carbon trên NSX mà còn sở hữu động cơ V6 3.5L tăng áp kép với công suất tối đa 573 mã lực cho phép xe đạt tốc độ tới 191 mph (307 km/h).

Acura NSX 2017

Tại cuộc đấu giá Barrett-Jackson vào năm 2016, Acura NSX 2017 với số VIN 001 đã được bán ra với giá 1,2 triệu USD, số tiền này sau đó quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

5. Toyota 2000GT 1967 (500.000 – 1.155.000 USD)

Mẫu xe này đã nhận được sự chú ý lớn trong thị trường xe thể thao toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng You Only Live Twice kể về điệp viên James Bond.

Toyota 2000GT sản xuất năm 1967

Toyota 2000GT 1967 được coi như siêu xe đầu tiên của Nhật Bản nên có giá rất cao, thậm chí giá trị ngày càng tăng theo thời gian.

6. AAR/Toyota Eagle MkIII GTP 1992 (1.045.000 USD)

Đây là mẫu xe đã thống trị lịch sử đua xe thể thao tại Mỹ và được bán đấu giá bởi Juan Manuel Fangio II. Những chiếc MKII từng thắng 21/27 cuộc đua đã tham gia, mang về cho Fangio chức vô địch IMSA GTP vào năm 1992 và 1993.

Toyota Eagle MkIII GTP 1992

Mẫu xe này được chế tạo bởi All American Racers của Dan Gurney và được trao cho Fangio khi nó ngừng hoạt động. AAR/Toyota Eagle MkIII GTP đã mang lại thành công về đua xe thể thao và nhiều đổi mới thiết kế trong kỷ nguyên IMSA GTP hơn bất kỳ chiếc Toyota nào khác.

7. Lexus LFA Nürburgring Package 2012 (918.500 USD)

Lexus LFA Nürburgring Package được coi như “chương cuối cùng” của một mẫu xe độc nhất vô nhị, siêu xe đầu tiên và cũng là duy nhất của Lexus với chỉ 50 chiếc bán ra.

Lexus LFA Nürburgring Package

Tại sự kiện đấu giá Barrett-Jackson Scottsdale 2019, một chiếc Lexus LFA Nürburgring Package được bán ra với giá 918.500 USD. Mẫu xe này sở hữu động cơ V10 4.8L, cho công suất tối đa 562 mã lực, có khả năng đạt tốc độ tối đa 202 mph (325 km/h) và tăng tốc 0-100km/h chưa đến 3,7 giây.

8. Toyota 2000GT 1968 (1.001.844 USD)

Toyota nói riêng và ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản nói chung đã chứng minh họ có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới thông qua mẫu xe 2000GT.

Toyota 2000GT 1968

Đây được coi như mẫu xe mở đường cho xe Nhật đến với thị trường quốc tế. Toyota 2000GT sản xuất 1968 chỉ được sản xuất với 351 chiếc nên giá xe không hề rẻ.

9. Nissan Fairlady Z432 1970 (809.022 USD)

Với chỉ 420 chiếc được chế tạo, Nissan Fairlady Z432 được bán ra duy nhất ở thị trường Nhật Bản nên các nhà sưu tập đánh giá chúng rất cao, trong khi xe cũng hiếm khi xuất hiện trong các cuộc đấu giá trên thế giới.

Nissan Fairlady Z432 sản xuất năm 1970

Fairlady Z432R là một phiên bản đường đua hiếm hơn của Z432. Nissan chỉ sản xuất 30 đến 50 chiếc Z432R màu cam, khiến nó trở thành mẫu Nissan Z được săn đón nhất. Vào tháng 1/2020, một trong những chiếc Nissan Fairlady Z432 đã bán đấu giá ở Tokyo đạt mức 809.022 USD.

10. Nissan Skyline GT-R 1973 (430.000 USD)

Nissan Skyline GT-R sẽ luôn được nhớ đến như một trong những sản phẩm ô tô vĩ đại nhất của Nhật Bản. Do không được mang đến thị trường Mỹ nên mẫu xe này đang có giá trị cao “ngất ngưởng” và được nhiều nhà sưu tập xe săn đón trên toàn thế giới.

Nissan Skyline GT-R 1973

Trong khi đó, số lượng Nissan Skyline GT-R bán ra không quá nhiều, với chỉ 197 chiếc (theo Nissan công bố) nên không lạ khi nó được coi là của hiếm.

