Có lẽ mọi người đã không còn quá xa lạ với những ý tưởng vừa độc đáo lại vừa điên rồ của Tesla.

Chiếc Model S và Model X Plaid 2021 mới vừa được giới thiệu thời gian gần đây cũng mang đặc điểm này. Điểm gây chú ý nhất đối với 2 mẫu xe mới là thiết kế vô lăng hình chữ U.

Theo đó, mẫu sedan và SUV đều sở hữu thiết kế vô lăng với nửa vành trên bị khuyết. Từ nhiều thập kỷ trước, thiết kế này đã xuất hiện trên một số mẫu xe concept nhưng không chiếc xe nào thực sự được đưa vào sản xuất vì không có tính thực tế. Theo thiết kế ô tô hiện nay, việc thiếu phần cầm nắm phía trên của vô lăng sẽ làm tài xế không thể đỗ hay quay đầu được. Khi thực hiện các thao tác này, tài xế rất dễ sẽ nắm hụt vào khoảng không phía trên.

Tesla Model S

Tuy nhiên, thiết kế vô lăng mới cũng có thể ứng dụng cho xe đua bởi phần lớn vô lăng của xe đua đều có mức di chuyển rất hẹp (vô lăng xe Công thức 1 có khóa lái 17 độ).

Được biết, phóng viên Road & Track đã liên hệ với Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) để tìm hiểu về mức độ an toàn của thiết kế này. Câu trả lời lời từ phía NHTSA là: "Tại thời điểm này, NHTSA không thể xác định xem vô lăng có đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang hay không. Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà sản xuất ô tô để biết thêm thông tin."

Vô lăng chữ U mới trên xe của Tesla

Cách đây không lâu, Tesla cho biết, Model X và Model S đều được đại tu toàn bộ, các mẫu xe mới sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm nay. Ngoài thay đổi về ngoại thất, không gian nội thất của 2 mẫu xe này cũng thay đổi đáng kể. Trong đó, vô lăng dạng tròn thông thường xuất hiện Model S và Model X đã chuyển sang vô lăng mới có thiết kế hình chữ U, tương tự như trong chiếc Roadster thế hệ thứ 2 của Tesla.

Theo Cartimes

