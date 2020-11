Toyota Fortuner 2020 vừa ra mắt gây ấn tượng mạnh trên thị trường ô tô khi trang bị nhiều công nghệ hiện đại hơn phiên bản cũ, chủ yếu tập trung vào hệ thống an toàn.

Mới từ trong ra ngoài

Trong 7 phiên bản, Fortuner 2020 có 5 phiên bản sử dụng động cơ Diesel lắp ráp trong nước bao gồm 2.4 MT, 2.4 AT, 2.4 AT Legender, 2.8 AT, 2.8 AT Legender và 2 bản máy xăng nhập khẩu từ Indonesia.

Về ngoại hình có thay đổi dễ nhận thấy với cụm đèn ở đầu xe có giao diện LED mới, bộ lưới tản nhiệt lớn hơn đính kèm với họa tiết tạo hình 3D. Đèn hậu cũng chuyển sang LED, cản sau có chút khác biệt và mâm đúc 18 inch được thiết kế lại.

Đáng chú ý nhất là 2 phiên bản cao cấp 2.8 AT và 2.8 AT Legender. Ở khoang nội thất, biến thể cao cấp này bố trí vô-lăng bọc da, ốp gỗ, có thêm nút bấm điều khiển nhanh. Chính giữa là bảng đồng hồ có màn hình đa thông tin 4,2 inch.

Từ một mẫu xe từng được đánh giá là ít trang bị, Fortuner nay đã được bổ sung loạt tính năng mới và những công nghệ hiện đại. Trước tiên, đèn chiếu sáng đều là Bi-LED tự động, đèn hậu LED. Ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh cao cấp 11 loa, mở cốp rảnh tay,…

Đồng thời, xe còn có ghế ngồi bọc da, kính chiếu hậu chống chói tự động và hàng ghế trước có chức năng chỉnh điện 8 hướng.

Động cơ 2.8L cho công suất 201 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cùng dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Nâng cấp an toàn, gây ấn tượng mạnh mẽ

Về an toàn, Toyota Fortuner 2020 nâng cấp hàng loạt công nghệ tân tiến gồm 7 túi khí, phanh ABS/BA/EBD, camera lùi, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảm biến đỗ xe và camera 360.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp sẽ bổ sung gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS) đang rất “hot” giống như trên các mẫu xe Hilux mới, Corolla Cross.

Gói an toàn TSS là tổ hợp của nhiều công nghệ khác nhau, được thiết kế giúp bảo vệ người lái, hành khách, người tham gia giao thông khỏi tai nạn. Nhưng nó cũng là linh hồn mang lại sự thông minh cho chiếc xe.

Hệ thống cảnh báo chệch làn đường, khi được kích hoạt hỗ trợ lái xe di chuyển đúng làn đường và cảnh báo qua âm thanh và hình ảnh khi xe chạy lệch khỏi làn. Nhờ đó chiếc xe có thể luôn chạy trong làn một cách hoàn hảo

Hệ thống cảnh báo trước va chạm sử dụng một camera và radar có bước sóng milimet gắn vào lưới tản nhiệt giúp giảm thiểu hoặc phòng tránh va chạm trước. Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện phía trước, hệ thống sẽ cảnh báo người lái, đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh. Nếu người lái không thể đạp phanh, hệ thống sẽ chủ động kích hoạt chế độ phanh tiền va chạm, để tránh va chạm hoặc hạn chế tối đa tốc độ va chạm.

Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động sử dụng ra-đa và camera để phát hiện phương tiện đang di chuyển ở phía trước và chủ động duy trì khoảng cách thích hợp. Trên đường cao tốc, nó còn cho phép người lái duy trì tốc độ đã cài đặt mà không cần tăng ga. Nếu phát hiện phương tiện phía trước di chuyển với tốc độ thấp hơn tốc độ đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động giảm tốc độ xe.

Cũng giống như các mẫu xe khác của Toyota, Fortuner cũng được kế thừa những giá trị cốt lõi của một chiếc Toyota, đó là sự bền bỉ, tin cậy, ít hỏng hóc, tiết kiệm nhiên liệu, có chi phí bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng thấp và giữ giá khi bán lại.

Đại diện Toyota Việt Nam chia sẻ, “tín đồ” xe hơi đánh giá cao ở Fortuner 2020 ở các tính năng an toàn giúp an tâm di chuyển, công nghệ hiện đại, trang bị nội thất thông minh. Chính vì vậy, dù vừa ra mắt nhưng Fortuner 2020 đã gây ấn tượng với giới mộ điệu và “hot” trên thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2020, được nhiều khách hàng ghi nhận.

Theo số liệu Toyota Việt Nam công bố, tổng doanh số bán hàng trong tháng 10/2020 của Toyota đạt 8.947 xe, trong đó Fortuner là 1.104 xe, tăng 39% so với tháng trước và tăng 23% so với cùng kì năm 2019.

Minh Ngọc