Đèn check engine là loại đèn cảnh báo ngay trên bảng đồng hồ của hầu hết các loại xe ô tô. Loại đèn cảnh báo này thường được in hình vẽ của động cơ và có màu vàng cam đặc trưng, do đó hay được gọi là đèn “cá vàng”. Đèn “cá vàng” phát sáng có nghĩa là chiếc xe đang gặp vấn đề về động cơ hoặc một số bộ phận liên quan. Để phát hiện chính xác lỗi ở đâu cần sử dụng một thiết bị đọc chuyên dụng thông qua bộ xử lý ECM của ô tô. Có rất nhiều nguyên nhân khiến “cá vàng” xuất hiện như: Do bugi, dây cao áp và dây điện trục trặc; hỏng bộ cảm biến ô xy, cảm biến lưu lượng khí nạp; hệ thống kim phun bị tắc, bẩn; hỏng bộ chuyển đổi xúc tác; ắc-quy và phần sạc điện trục trặc; hỏng hệ thống kiểm soát hơi xăng,… hay thậm chí là do nắp bình xăng đóng chưa chặt.