Hà Nội

Chiếc xe Honda SH nhập Ý giá trên 200 triệu đồng bị mất cách đây 2 năm vừa được Công an Phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) trao trả cho chủ nhân là một nam thanh niên tại Hà Nội.

Cách đây gần 2 năm, anh Nguyễn Huy Minh Hải (25 tuổi, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị mất chiếc Honda SH màu đỏ nhập Ý đời 2012 trong lúc đi chơi tại khu vực đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy). Sau đó, anh đã trình báo tại Công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) về sự việc trên.

Tuy vậy, anh Hải luôn xác định tinh thần rất khó có thể tìm được chiếc xe của mình do địa điểm bị mất là khu vực công cộng, địa bàn rộng. Sau đó, anh đã mua một chiếc xe khác để tiện cho công việc.

Thế nhưng mới đây, vị thần may mắn đã mỉm cười với anh Hải. Đêm ngày 18/9, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Tổ trưởng tổ công tác 141-Y1 của Công an TP. Hà Nội với nội dung thông báo, đang tạm giữ một chiếc SH có nhiều đặc điểm giống chiếc xe anh bị mất cách đây 2 năm và mời anh đến công an Phường Quan Hoa nhận diện xe.

Anh Hải nhận lại chiếc SH đời 2012 đã bị mất cách đây 2 năm. (Ảnh do cơ quan Công an cung cấp)

Sau 2 năm bị mất, chiếc xe đã được 'cải trang", đổi từ màu đỏ sang màu sơn xanh bộ đội, mang biển số giả và thay đổi nhiều chi tiết nhưng anh Hải vẫn dễ dàng nhận ra.

Thông tin đến VietNamNet, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22h20’ ngày 18/9 tại nút giao Cầu Giấy – Nguyễn Khang, tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên làm tổ trưởng đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Honda SH màu xanh đeo biển kiểm soát 29H1-662.70 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hành chính với thanh niên trên. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng liên ngành phát hiện chiếc xe này mang biển kiểm soát giả, không trùng khớp với số khung, số máy.

Qua xác minh, tổ công tác xác định chiếc xe trên mang BKS 29S1-288.29, người chủ sở hữu xe mang tên Nguyễn Huy Minh Hải, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, lực lượng Công an đã liên lạc nhằm xác minh và làm các thủ tục bàn giao tài sản trên cho chủ xe bị mất.

Ngay sau đó, anh Hải đã viết thư bày tỏ sự vui mừng, xúc động, lời cảm ơn gửi Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng tổ công tác 141/Y1 đã giúp anh tìm được chiếc xe của mình.

Trên thị trường Việt Nam, Honda SH là mẫu xe hot và thường xuyên được bán chênh giá rất cao ngay từ khi mới ra mắt. Xe mới Honda 150cc nhập Ý tại thời điểm năm 2012 có giá giao dịch khá đắt, 200-240 triệu đồng. Hiện nay, giá các mẫu xe này còn hơn 100 triệu đồng.

Mất trộm xe máy không phải là trường hợp hiếm nhưng số các vụ việc tìm lại được xe sau một thời gian dài như trường hợp trên là khá hi hữu.

Hoàng Hiệp

