Toyota Việt Nam hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Vios và Corolla Altis lên tới 40 triệu đồng, tùy từng mẫu xe.

Ưu đãi tri ân khách hàng

Trong thời gian vừa qua, mặc dù thị trường xe hơi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng Toyota Việt Nam vẫn luôn nỗ lực duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến hết tháng 9/2021 đã có 38.055 xe du lịch được giao đến tay khách hàng.

Để đáp lại tình cảm cũng như chia sẻ với khách hàng trong bối cảnh hiện nay, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc dành tặng gói ưu đãi đặc biệt về bán hàng và dịch vụ cho khách hàng, trong đó nhiều ưu đãi lớn cho hai mẫu xe Vios và Corolla Altis.

Cụ thể, từ 20/10 - 30/11/2021 khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua phiên bản Vios G và GR- S sẽ nhận tổng ưu đãi trị giá tới 34.510.000 đồng, bao gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 30.000.000 đồng và tặng Camera hành trình 4.510.000 đồng.

Đối với phiên bản Vios E CVT, MT, ưu đãi tổng giá trị lên tới 29.510.000 đồng, bao gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ 25.000.000 đồng và tặng Camera hành trình 4.510.000 đồng.

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất cố định trong 6 tháng đầu là 2,99%/năm. Chỉ với số tiền thanh toán bán đầu là 95.000.000 đồng và số tiền thanh toán hàng tháng 4.000.000 đồng, khách hàng có thể sở hữu xe Vios.

Khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Corolla Altis từ ngày 1/10/- 31/10/2021 sẽ nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 40.000.000 đồng cho tất cả các phiên bản.

Toyota Vios sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội

Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2003, Toyota Vios đã trở thành một biểu tượng, là mẫu xe quốc dân với doanh số bán giữ vị trí số 1 nhiều năm. Tính đến nay, doanh số cộng dồn của Toyota Vios đạt gần 200.000 chiếc. Có được thành công này là nhờ Vios có hàng loạt những ưu điểm vượt trội trong phân khúc như: thiết kế tối ưu, vận hành ổn định, bền bỉ, độ an toàn cao, có giá bán hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm chi phí sử dụng, giữ giá khi bán lại…

Vào cuối tháng 2/2021, Toyota Việt Nam đã giới thiệu Vios 2021 mới, với 6 phiên bản gồm: Vios GR-S, Vios G-CVT, Vios E-CVT (7 túi khí), Vios E-CVT (3 túi khí), Vios E-MT (7 túi khí) và Vios E-MT (3 túi khí). Toyota Vios 2021 có thiết kế lưới tản nhiệt hình thang mới và dải định vị LED vuốt ngược mang đến sự trẻ trung và năng động. Toyota lắp thêm hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) trên tất cả các phiên bản, trừ số sàn E MT. Bên cạnh đó là tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên bản G, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật/tắt trên E CVT. Bản thấp nhất Vios E MT có thêm cảm biến sau hỗ trợ lùi xe. GR-S là phiên bản thể thao hiệu suất cao với bộ body-kit và mặt ca-lăng gân guốc hơn, gương hậu, la-zăng tạo hình riêng, sơn đen. Những nâng cấp trên Vios 2021 giúp mẫu xe này mạnh thêm trong phân khúc.

Nội thất Vios không hào nhoáng nhưng rộng rãi, thoáng đãng và hội tụ mọi tính năng cần thiết. Kích thước cửa trước và sau của Vios khá lớn, điều này giúp cho việc ra vào xe khá dễ dàng. Mặt sàn hàng ghế sau xe phẳng, không có gờ nhô cao như các mẫu xe hạng B khác, tạo nên khoảng để chân cho người ngồi giữa ở hàng ghế thứ 2 thoải mái và rộng rãi. Đây là những ưu điểm lớn trong thiết kế một mẫu sedan hạng B, vốn có kích thức nhỏ gọn.

Vios 2021 là mẫu xe hạng B tiên phong có tựa tay và khay để cốc cho hàng ghế thứ 2, tựa đầu cho người ngồi giữa hàng ghế này có thể điều chỉnh được, đi kèm dây đai an toàn 3 điểm. Đặc biệt điều hòa của Vios cho khả năng làm lạnh nhanh, mát sâu nhất phân khúc với luồng không khí dễ chịu.

Corolla Altis mẫu xe toàn cầu

Được mệnh danh là mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu, trải qua hơn 50 năm phát triển và cải tiến kể từ năm 1966, Corolla Altis đã luôn giữ vững phong độ với tổng doanh số bán lên tới gần 50 triệu xe, trên toàn thế giới.

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 1996, Corolla Altis luôn dành được sự mến mộ của người yêu xe, với gần 79.000 xe bán ra tính đến nay. Khách hàng của Corolla Altis phần lớn là những người trẻ, thành đạt ưa thích phong cách thiết kế hiện đại và sự tiện nghi, cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.

Corolla Altis phiên bản 2020 được trang bị gói thiết kế thể thao hiện đại, cản trước cùng nẹp hông mới tạo nên những đường khí động học trẻ trung, năng động mà vẫn sang trọng, lịch lãm cho chiếc xe. Phiên bản Corolla Altis 1.8G CVT mới được trang bị cụm đèn trước full LED, đèn pha tự động bật/tắt. Bộ mâm xe cũng được nâng cấp kích thước từ 16 inch lên 17 inch trên phiên bản Corolla Altis 1.8G CVT, và từ 15 inch lên 16 inch trên phiên bản Corolla Altis 1.8E CVT.

Những công nghệ được tích hợp trên xe gồm chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm; điều hòa tự động, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da sang trọng; hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ. Màn hình giải trí với các tính năng Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng, gương gập tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu trong chống chói tự động

Trang bị an toàn trên Corolla Altis bao gồm chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, bổ trợ phanh BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, camera lùi và 7 túi khí an toàn. Riêng phiên bản 1.8G CVT mới còn được bổ sung thêm tính năng khởi hành ngang dốc HAC, cân bằng góc chiếu tự động. Với những trang bị an toàn kể trên, Corolla Altis đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP.

Trong chương trình “Tưng bừng ưu đãi, vạn lời tri ân” tháng 10 này, Toyota Việt Nam còn thêm ưu đãi với hai mẫu xe Fortuner. Những khách hàng mua và thanh toán đầy đủ Fortuner phiên bản Legender 2.4AT 4x2 và Legender 2.8AT 4x4 sẽ nhận được gói bảo hiểm vật chất (gói bảo hiểm Vàng) 13 tháng, trị giá lên đến 19,359 triệu đồng (tùy từng phiên bản).

Bên cạnh đó, Wigo và Rush vẫn được tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi từ trước cho đến hết ngày 31/12/2021 với gói phụ kiện, gói bảo hành hay gói bảo hiểm vật chất.

Về dịch vụ, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên cho cho tất cả các khách hàng Toyota cài đặt ứng dụng TOYOTA Vietnam để nhận mã khuyến mại & đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2021.

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2021, nhiều hoạt động hấp dẫn cuối năm sẽ được triển khai bởi các đại lý Toyota trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe của Toyota cùng nhiều chương trình và quà tặng có giá trị.

Minh Ngọc