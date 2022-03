Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã xác định và tạm giữ đối tượng bắn vỡ kính nhiều xe ô tô tại một khu dân cư. Đối tượng là người sinh sống trong khu đô thị này.

Theo thông tin từ Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, công an huyện đã xác định được đối tượng gây ra vụ bắn vỡ kính hàng loạt ô tô tại một khu dân cư vừa qua là Lê Tuấn Phong, sinh năm 1979, ở căn số 126, khu Thủy Nguyên.

Đối tượng Phong tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, Công an huyện Văn Giang đã tiếp nhận tin báo về tội phạm do Công an xã Phụng Công, huyện Văn Giang chuyển với nội dung: Chiều ngày 06/3/2022, anh Hoàng Công Kiệt, sinh năm 1991, ở phòng số 0203, WestBay D thuộc một khu dân cư thuộc địa phận xã Phụng Công phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Honda City, màu đỏ, biển số 89A-259.60 của mình để ở khu Thủy Nguyên thuộc khu đô thị này bị thủng một lỗ nhỏ ở phần kính chắn gió cửa ô tô và bong tróc sơn ở mặt ngoài ô tô, thiệt hại khoảng 3.000.000 đồng, nghi có đối tượng cố ý gây ra hư hỏng tài sản trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Văn Giang đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đồng thời tổ chức xác minh, điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận do một số người dân thường hay đỗ xe ô tô tại khu vực trước cửa nhà Phong làm ảnh hưởng đến vị trí đỗ xe của gia đình nên đối tượng đã sử dụng súng cao su bắn đạn bi tròn và các viên sỏi nhỏ bắn làm vỡ kính và bong tróc sơn của 4 chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đang tạm giữ Phong về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ bắn vỡ kính ô tô xảy ra liên tiếp trong 2 dịp cuối tuần (ngày 27/2 và ngày 6/3) với tổng số xe bị thiệt hại là gần 10 xe.

Anh Trần Trung Việt, chủ chiếc Mazda CX-5 cho biết, xe của anh bị kẻ xấu phá hoại lần đầu hôm 27/2 cùng 3 chiếc xe khác. Đến ngày 5/3 lại có thêm khoảng 6 xe nữa tiếp tục bị phá hoại.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Đức Thủy (phòng 1716, tòa nhà WestBay B) thì cho biết chiếc Kia Forte của anh phát hiện vỡ vụn kính bên lái vào ngày 27/2 nhưng anh tưởng do xe đỗ ngoài trời bị xe khác đi qua chèn gạch bắn vào làm vỡ nên không khai báo. "Tôi tự đi thay kính xe hết gần 3 triệu đồng. Chỉ khi đọc báo biết được nhiều xe bị giống mình thì tôi mới đoán chắc xe bị phá hoại", anh Thủy kể.

Theo thông tin từ cơ quan công an, mặc dù hiện trường có ghi nhận nhiều xe bị thiệt hại vỡ kính nhưng cơ quan công an mới chỉ nhận được chính thức 1 đơn trình báo của chủ xe. Công an phường Phụng Công, huyện Văn Giang khuyến cáo các chủ xe bị hại trong vụ việc trên cần sớm có đơn trình báo chính thức để bảo vệ quyền lợi chính đáng kịp thời.

Theo Điều 178, Bộ Luật Hình sự, hành vi huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của công dân có thể đối diện với mức xử lý hành chính về tiền cao nhất lên tới 100 triệu đồng; trường hợp đủ yếu tố xác định tội hình sự có thể phải đối diện với mức xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

