Nạn nhân là em bé 3 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nhiệt độ trong xe có thể lên đến 60 độ C.

Sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Visalia (California, Mỹ) khiến cho bé gái Jessica Campos (3 tuổi) tử vong.

Bé bị mẹ tên là Eustajia Mojica Dominguez bỏ lại trên xe suốt 2 tiếng giữa lúc nhiệt độ ngoài trời hớn 37 độ C. Sau khi bỏ con trong xe, người phụ nữ này đi tới nơi trồng cần sa.

Bé gái 3 tuổi bị mẹ bỏ lại trong chiếc xe màu bạc này giữa trời nắng nóng.



Vì ngồi trong xe quá lâu, trời nắng nóng gay gắt nên bé gái xấu số không có oxy để thở và chết ngạt. Các nhân viên điều tra đang xác minh mức nhiệt trong ô tô. Tuy nhiên theo các nhà khoa học ước tính, nếu mức nhiệt bên ngoài trời 37 độ C thì trong xe ở ngưỡng 60 độ C.

Cảnh sát phát hiện sự việc sau khi nhận được tin báo, mặc dù họ đã cố gắng hô hấp nhân tạo, đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng không cứu được.

Cảnh sát đã phát hiện người mẹ trồng 150 cây cần sa và một lượng cần sa đã qua xử lý. Tại nhà của mẹ nạn nhân còn có 4 đứa trẻ khác. Hiện, các bé đã được chuyển sang cơ quan chăm sóc trẻ em.

Người mẹ nhẫn tâm gây ra sự việc đau lòng đang đối diện với pháp luật.



Ngoài người mẹ, 4 người khác có mặt trong căn nhà cũng bị bắt. Cảnh sát cho hay, các đối tượng này đối mặt với cáo buộc liên quan đến ma tuý. Mẹ của em bé 3 tuổi bị cáo buộc phạm tội ngộ sát, hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em.

Làm gì để tránh quên con trên xe?

Nghiên cứu của đại học Arizona, Mỹ cho thấy, nếu trẻ ở trong xe hơi đỗ dưới trời nắng, sau 1 tiếng chúng có thể bị tử vong do sốc nhiệt.

Xe ô tô đỗ dưới trời nắng 1 tiếng, nhiệt độ ở bảng táp lô là 69 độ C, vô lăng là 53 độ C, còn trong xe là 46,7 độ C, ghế ngồi có thể nóng tới 51 độ C.

Cho nên, phụ huynh cần phải kiểm tra kỹ sau xe khi xuống xe để tránh bỏ quên trẻ hoặc hướng dẫn con các kỹ năng để thu hút sự chú ý của mọi người khi bị mắc kẹt bên trong, hoặc dùng bất cứ vật dụng nào có thể đập kính.

Bình An (Theo Daily Mail)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!