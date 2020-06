Không chỉ bị ánh nắng chiếu gây chói mắt gây khó khi lái xe, người tài xế còn được phen đánh lái gấp để tránh chiếc xe tải chạy ngược chiều lao tới.

Đối với cánh tài xế, việc bị chiếu đèn pha từ xe ngược chiều thẳng vào mắt là cảm giác khó chịu và tiềm ẩn tai nạn nhất khi lái xe, nhưng di chuyển về phía ánh mặt trời chói chang cũng có những rủi ro cũng nguy hiểm không kém.

Mới đây, vụ việc xảy ra với tài xế Nguyễn Văn Việt (25 tuổi) ở thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên dù đã qua 2 ngày nhưng đến nay anh vẫn chưa hết hoàn hồn kèm bức xúc. Anh Việt cho biết vào khoảng 17h20p ngày 22/6 khi đang lái xe chở vợ con đi từ Phổ Yên về Đại Từ thì suýt chút nữa đâm trực diện vào xe tải chở gỗ chạy chiều ngược lại.

Clip ghi lại tình huống thót tim khi tài xế bị nắng chiếu chói mắt lại gặp xe tải đi ẩu

Anh Việt kể lại: “Lúc này xe tôi đang chạy trên đường qua thị trấn Quân Chu, đường khá nhỏ chỉ vừa hai ô tô tránh nhau. Lúc này nắng cuối chiều chiếu xiên thẳng vào kính lái gây khó khăn khi quan sát. Tôi chủ động lái xe giảm tốc độ khi qua khu dân cư và phát hiện xe tải phía trước đang đi đến. Tuy nhiên, ánh nắng thoắt ẩn hiện chiếu thẳng vào mắt dù tôi có đeo kính khiến tầm quan sát giảm trông thấy. Bất thình lình khi nhìn rõ hơn thì chiếc xe tải đó vẫn lao thẳng vào xe tôi mà không hề giảm tốc độ hay né tránh. Tôi chỉ kịp phản xạ đánh lái sang phải hết cỡ để tránh”.

Đoạn Clip cắt từ camera hành trình trên xe anh Việt cũng cho thấy mức độ gây chói của ánh nắng cuối chiều tháng 6 vẫn rất gay gắt, phần nào ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người lái xe. Hơn nữa, chiếc xe tải chở gỗ dù ở phía không ngược ánh nắng nhưng có hành vi bất chấp an toàn giao thông, chiếm trọn cả con đường khiến xe con phải né tránh.

Không may mắn như anh Việt vì đã xử lý kịp thời tránh tai nạn, nhiều tài xế khác cũng gặp tình huống chói mắt bởi ánh nắng mặt trời nhưng không xử kịp gây va chạm.

Anh Nguyễn Quốc Hưng (khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ấm ức khi nhớ lại vụ tai nạn cách đây mới 2 tuần của mình. Anh Hưng kể: “Hôm đó tôi lái chiếc Mazda 3 đi làm khoảng 9 giờ, cũng qua giờ cao điểm. Khi qua ngã tư lúc đèn xanh ở Lê Quang Đạo thì bất thình lình đầu xe bên trái đâm phải xe máy vượt đèn đỏ. Bình thường tôi quan sát rất kỹ cả 2 bên nhưng vì nắng khá gắt bên góc chéo kính xe bên cột A nên không kịp phát hiện ra xe máy đi ẩu”. Dù đúng nhưng anh Hưng vẫn ngậm ngùi đem xe bị vỡ đèn đi sửa vì chiếc xe máy gây tai nạn là của thanh niên chở ga không có giấy tờ và cũ nát. Người lái xe máy cũng bất cần sẵn sàng vứt xe máy nên anh Hưng đành bỏ qua.

Không đến mức xảy ra va chạm với người khác, nhưng chị Thúy Quỳnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lại có một kỷ niệm cũng không mấy vui vẻ bởi tình huống tai nạn do chói mắt. “Do muốn bổ túc tay lái nên tôi có nhờ chồng cùng chạy xe lên Mai Châu, Hòa Bình. Tôi xin lái ở đoạn đường phải đổ đèo để lên tay hơn. Thế nhưng khi mới chạy được chục km thì trong lúc ôm cua, xe lao vào viên đá to giữa đường khiến thước lái gãy, dầu chảy be bét phải đợi cứu hộ đưa về”, chị Quỳnh nhớ lại. Chị Quỳnh cho biết lúc vào cua đâm phải đá chị không quan sát được vì nắng chiếu thẳng qua kính lái khiến mắt bị lóa nên không kịp xử lý.

Theo anh Nguyễn Đức Cảnh, giáo viên dạy lái ở một trung tâm khu vực Hà Đông (Hà Nội), chói mắt do nắng nguy hiểm hơn vào mùa hè bởi cường độ ánh sáng từ mặt trời và môi trường xung quanh dễ khiến lái xe bị giảm quan sát. Anh Cảnh nói: “Nguy hiểm nhất của hiện tượng chói mắt khi đi về phía mặt trời là lúc xe đi qua nơi có nhiều tán cây, nhà cửa ca thấp không đều hoặc khu vực núi. Bởi lúc này ánh nắng xuất hiện bất chợt khiến mắt không kịp điều tiết, dễ gây chói, choáng như bị đèn pha rọi vào. Đòi hỏi tài xế phải có kỹ năng nếu chẳng may gặp tình huống nguy hiểm”.

Kinh nghiệm từ nhiều năm dẫn dắt các học viên lái xe, anh Cảnh khuyên tài xế nên chú trọng chỉnh ghế ngồi sao cho ánh nắng dù xuất hiện ở góc 1/3 kính lái vẫn được tấm chắn nắng che không rọi tới mắt người lái.

“Chúng ta chạy trời không khỏi nắng thì phải tìm cách giảm thiểu nó đi. Nhiều người lên xe là lái luôn, hoặc thậm chí chỉ chỉnh ghế, vô-lăng sơ sài miễn sao vẫn điều khiển được mà không để ý xem vị trí ấy có hoàn toàn thoải mái để đánh lái, đạp ga, phanh hay tránh bị nắng chiếu vào mắt hay không”, anh Cảnh chia sẻ.

