Cậu bé 12 tuổi lấy chiếc xe sang Range Rover của nhà chở em họ 7 tuổi "phượt" quãng đường 160km khiến bố mẹ không khỏi hoang mang.

Mới đây, ngày 9/12 thông tin từ Cảnh sát ở New York (Mỹ) cho biết, một cậu bé 12 tuổi đã lái chiếc Range Rover của bố mẹ trong vòng 5 giờ đồng hồ từ nhà ở Phố 115, khu South Ozone Park, Queens, qua New York và New Jersey, tới biên giới Delaware. Tổng quãng đường được tính lên đến 160km.

Cậu bé 12 tuổi lấy chiếc Range Rover của bố mẹ "phượt" 160km

Đáng chú ý, trong quá trình lái xe, lúc cậu bé tới New Jersey, lực lượng tuần tra của bang đã bật đèn chớp và còi hụ để yêu cầu dừng xe nhưng cậu bé đã tăng tốc bỏ chạy. Thay vì chặn dừng xe, cảnh sát đã buộc phải đuổi theo chiếc Range Rover vì sự an toàn của hai đứa trẻ trên xe.

Vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều, cậu bé đã thử dùng thẻ tín dụng của bố để mua bánh tại một điểm dừng chân gần biên giới Delaware. Cậu bé 12 tuổi và em họ đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Hai anh em đã được đưa về trụ sở cảnh sát New York vào tối cùng ngày và sau đó về với gia đình mà không bị phạt gì.

Cậu bé đã nói với cảnh sát rằng chuyến "phượt" đó là nhằm thực hiện thử thách lái một chiếc xe cho đến khi hết xăng mới dừng.

Hành động của cậu bé được cho là rất nguy hiểm dù may mắn không có sự cố gì xảy ra.

Chi Bảo (theo Carscoops)

Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!