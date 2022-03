Người đàn ông đi chiếc Toyota Fortuner đến quán "So! Coffee" ở TP. Thủ Đức, TP.HCM để uống cà phê. Ít phút sau quay ra, anh bất ngờ khi thấy bánh xe đã bị khóa lại bằng xích sắt. Người khoá lại chính là chủ quán.

Sự việc vừa được anh K.N (TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ trên trang mạng xã hội hôm 6/3 thu hút hàng trăm lượt bình luận trái chiều mổ xẻ tình huống.

Kể lại với PV VietNamNet, anh K.N cho biết, vụ việc đã xảy ra từ ngày 26/2 nhưng do bức xúc trước cách hành xử vô lý nên anh quyết định chia sẻ công khai lên cộng đồng.

Xem video:

browser not support iframe.

Theo anh K.N kể, thời điểm đó, khoảng gần 9h sáng, anh đang ngồi ăn sáng ở quán kế bên quán So! Coffee ở Khu đô thị An Phú An Khánh, TP. Thủ Đức thì thấy chủ quán bỗng nhiên cầm xích sắt ra khóa bánh chiếc xe Toyota Fortuner đang đậu trước quán lại.

Một lúc sau, người đàn ông chủ chiếc xe cầm ly cà phê vừa mua tại So! Coffee đi ra, rất bất ngờ khi thấy xe mình đã bị khóa bánh. Vị khách này thắc mắc với chủ quán và cho rằng, mình chỉ đậu xe trước quán một lúc để vào mua cà phê của chính quán. Vì vậy, chủ quán không được khoá bánh xe của khách như vậy.

Tuy nhiên, "chủ quán nói với vị khách “đừng lấy ly cà phê ra để làm lý do”, đồng thời xin địa chỉ nhà tôi khi thấy tôi quay video", anh K.N tường thuật lại.

Chỉ đến khi, chủ xe nhờ anh K.N gọi phản ánh với công an khu vực thì chủ quán cafe mới mở khóa xích.

Theo lời anh K.N, vị chủ quán khóa xe vì lý do vị khách kia đã đậu xe choáng hết không gian trước quán.

Chia sẻ với VietNamNet, anh K.N cho rằng, nếu chủ xe có đậu xe sai đi nữa thì chủ quán cũng chỉ nên gọi công an để xử lý hoặc nhắc nhở khách chứ không nên làm vậy.

“Gặp tôi thì tôi khóa xe để đó đi về luôn. Có gì hư hại thì kiện”, anh K.N nói.

Đỗ xe mua cà phê, chủ xe Toyota Fortunerbất ngờ bị chủ quán mang xích ra khóa bánh xe. Chủ quán chỉ mở khoá sau khi chủ xe nhờ gọi công an đến giải quyết

Bên dưới bài đăng của anh K.N trên facebook, nhiều bình luận đồng tình với ý kiến nếu có đậu sai thì chủ quán cũng không nên hành xử như vậy.

Tài khoản N.H bình luận rằng chủ quán xích xe là sai nhưng chủ xe cũng cần có ý thức đậu xe không che quán người ta làm ăn. Một số bình luận khác cho rằng “phải có lửa thì mới có khói”, rằng chủ xe phải làm gì sai thì chủ quán mới xích xe như vậy chứ không ai vô lý đi xích xe của khách. Chị P.N bình luận, đường không cấm đậu xe và hai bên đường đều có xe đỗ, chưa biết khách có đỗ xe vô ý thức hay không nhưng chủ quán chắc chắn sai khi tự ý xích xe của khách.

Minh Khôi

Bạn vừa gặp một tình huống đáng lưu ý về văn hoá lái xe, đỗ xe trên đường phố? Hãy chia sẻ hình ảnh, video về Ban Ô tô xe máy theo emai: otoxemay@vietnamnet.vn. Nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Màn đỗ xe bất đắc dĩ của Peugeot, gây họa cho 3 xe khác Một chiếc sedan Peugeot chạy quá tốc độ, bay qua 3 chiếc xe đang đỗ bên đường và rơi xuống chỗ trống duy nhất còn sót lại giữa những chiếc xe trong bãi.