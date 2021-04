Phóng nhanh, vượt ẩu 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm đã tông ngang ô tô Toyota Fortuner đang quay đầu khiến hai người bị thương.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 16h05’ chiều ngày 3/4 trên đường DT351 đoạn qua Tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Xem video:

browser not support iframe.

Lúc này, hai nam thanh niên lái xe máy Yamaha Sirius lưu thông trên đường DT351 hướng Cầu Kiến An đi Quán Toan khi tới trước cổng Trung Tâm Y Tế An Dương thuộc (Tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng).

Cú tông mạnh khiến 2 nam thanh niên trên đập đầu vào kính ôtô, ngã xuống đường bị thương khá nặng, rất may được người dân đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Xe ô tô vỡ kính chắn gió và móp cửa xe bên lái. Xe máy hư hỏng nặng phần đầu xe.

Vũ Dũng (Video: Lê Quốc Đông)

