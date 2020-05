Do người lái xe lớn tuổi giữ nguyên chân ga khiến chiếc Cadillac lùi vòng lại ngã tư và "hạ cánh" trên nóc hai xe ô tô khác.

Clip: Lùi ôtô lên nóc hai xe khác



Sự việc hi hữu, rất khó tin này vừa xảy ra tại bãi đỗ xe của ngân hàng SunTrust ở hạt Citrus, bang Florida, Mỹ, vào ngày 4/5 vừa qua. Vụ việc được ghi lại bởi camera hành trình trên một ôtô chạy tới ngã tư đúng thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc Cadillac XTS "trèo" nóc 2 chiếc xe ô tô khác (Ảnh: Christopher Crerand)

Tai nạn xảy ra ngay tại bãi đỗ xe của một ngân hàng (Ảnh: Christopher Crerand)

2 chiếc xe ô tô bị hư hỏng khá nặng (Ảnh: Christopher Crerand)

Theo Fox 13, người lái xe lớn tuổi của chiếc Cadillac XTS đã thực hiện một màn lùi xe "kinh hồn bạt vía" khiến chiếc xe ô tô của mình "trèo" nóc 2 chiếc xe ô tô khác.



Hình ảnh từ video cho thấy, chiếc Cadillac bay ra khỏi bãi đậu xe và lao ra đường. Sau khi đâm vào dải phân cách, chiếc Cadillac bắt đầu lùi vòng qua ngã tư. Cuối cùng, chiếc xe đã chiếc xe "hạ cánh" trên nóc hai xe ô tô trong bãi đỗ ngay sát ngân hàng.

Người lái xe đã lớn tuổi.

Vụ va chạm khiến 2 chiếc xe ô tô bị đỗ lên nóc (một chiếc Dodge Journey và một chiếc Volkswagen Jetta) bị hư hỏng khá nặng. Trong khi đó, chiếc Cadillac chỉ bị thiệt hại nhẹ.



Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế lùi một quãng đường dài nhưng không nhấc chân khỏi bàn đạp ga để chuyển sang chân phanh. Có thể do tài xế lớn tuổi quá sợ hãi trước tình huống bất ngờ nên không phản ứng kịp thời, dẫn tới tai nạn.



Rất may, không ai bị thương sau vụ tai nạn.



Phương Linh(Theo Carscoops)