Sau khi đâm vào dải phân cách, chiếc xe bán tải chở đầy hàng trở nên chao đảo, mất thăng bằng, suýt bị lật nghiêng. Nhưng nhờ cách xử lý tình huống tốt và kỹ năng lái xe siêu đỉnh mà chiếc xe đã không bị lật.

Clip: Ô tô đâm dải phân cách, suýt bị lật

Sự cố khó tin này xảy ra trên một con đường ở tỉnh Nonthaburi, miền trung Thái Lan vào ngày 3 tháng 5 vừa qua. Vụ việc được camera giám sát từ một cửa hàng bên đường ghi lại.



Đoạn video cho thấy, chiếc xe bán tải chở rất nhiều đồ đang rẽ sang trái. Tuy nhiên, sau đó, chiếc xe lại đâm vào dải phân cách giữa đường. Cú đâm khiến chiếc xe trở nên chao đảo, mất thăng bằng, suýt bị lật nghiêng.



Sau đó, chiếc xe di chuyển bằng 2 bánh xe bên phải, nghiêng về bên trái rồi cuối cùng cũng trở về vị trí cân bằng như ban đầu.



Nhưng bằng cách nào đó, tài xế chiếc xe đã nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát phương tiện của mình và tiếp tục lái xe trên đường cao tốc. Như vậy, nhờ cách xử lý tình huống tốt và kỹ năng lái xe siêu đỉnh mà chiếc xe đã không bị lật.



May mắn là không có ai hay phương tiện nào khác bị ảnh hưởng bởi sự cố này.



Tuy vậy, nhiều người không khỏi thót tim với pha xử lý tình huống siêu đỉnh này.



Voranat, chủ cửa hàng tạp hoá gắn camera an ninh quay lại vụ việc biết ông rất thán phục tài xử lý tình huống của tài xế. Đây là người tài xế xử lý tình huống khéo léo nhất mà anh từng thấy.



"Tôi đã xem camera an ninh nhiều lần và có vẻ như người lái xe đang sử dụng sức mạnh ma thuật nào đó để điều khiển chiếc xe. Mọi người rất bối rối không biết đó hoàn toàn là may mắn hay kỹ năng lái xe tuyệt vời của tài xế.'', Voranat tâm sự.



Phương Linh(Theo Newsflare)