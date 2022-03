Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa đề xuất 6 cách cải thiện Chương Trình Đánh giá Xe mới (NCAP), bao gồm tăng cường nhiều tính năng an toàn hiện đại.

NCAP ra đời vào năm 1979 tại Mỹ, bao gồm nhiều bài thử nghiệm về an toàn của xe nhằm khuyến khích các nhà sản xuất chế tạo phương tiện an toàn hơn cho người tiêu dùng. Mỗi nước đều có chương trình đánh giá an toàn xe riêng.

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng NCAP của Mỹ đang tụt hậu so với các nước khác. Trong luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD mà Tổng thống Biden ký ban hành vào năm ngoái, Quốc hội yêu cầu NHTSA công khai kế hoạch cập nhật NCAP nhằm cải thiện các tiêu chuẩn.

Thử nghiệm tính năng phanh tự động khẩn cấp của xe

Ngày 3/3, NHTSA công khai 6 đề xuất nhằm cải thiện NCAP, qua đó cải thiện an toàn giao thông.

1. Đề xuất đầu tiên là bổ sung 4 công nghệ hỗ trợ người lái vào các thử nghiệm, gồm phát hiện điểm mù (BSD), can thiệp điểm mù (BSI), giữ làn đường tự động (ALKS) và phanh tự động khẩn cấp (PAEB). Đây là lần đầu tiên NHTSA đề xuất xem xét sự an toàn của người xung quanh xe.

2. Củng cố các thủ tục thử nghiệm an toàn hiện tại và tiêu chí hiệu suất của các công nghệ hỗ trợ người lái.

3. Thiết lập lộ trình 10 năm cho các bản cập nhật NCAP trong tương lai.

4. Thu thập góp ý để cải thiện hệ thống xếp hạng công nghệ hỗ trợ người lái.

5. Bổ sung công nghệ mới như thiết bị phát hiện nồng độ cồn, khóa thắt dây an toàn, hệ thống giám sát người lái và hỗ trợ giữ tốc độ thông minh. Về tính năng hỗ trợ giữ tốc độ, người lái có thể cài đặt để xe không vượt quá giới hạn tốc độ cho phép. Tính năng này đã phổ biến ở các nước châu Âu.

6. Dán tem xếp hạng khả năng tránh va chạm trên cửa kính xe mới và đã qua sử dụng.

Các đề xuất đều giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về mức độ an toàn của phương tiện, qua đó chọn mua được loại xe phù hợp.

Vào tháng 1 đầu năm nay, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã ban hành Chiến lược An toàn Đường bộ Quốc gia, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai nạn xe cơ giới. NCAP là một phần của chiến lược này, với mục đích sau cùng là giảm thiểu tử vong do tai nạn giao thông.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ước tính số ca tử vong do tai nạn lên tới 31.720 vụ, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg cho biết có 3.000 người chết mỗi tháng trên các cung đường của Mỹ và con số này đang tăng trong những năm gần đây. “Người lái cần những công nghệ an toàn mới nhất khi mua xe mới”, Bộ trưởng Pete cho biết.

