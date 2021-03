Chiều nay, 17/3, nam tài xế công an trong tình huống để xe lùi trôi vào xe sau nhưng chỉ xuống xe ngó nghiêng và bỏ đi, đã lên tiếng cho rằng, bản chất sự việc không phải như tài xế xe sau phản ánh.

Vụ va chạm do trôi lùi giữa 2 chiếc xe ô tô tại đường Nguyễn Xiển, Hà Nội sáng ngày 15/3 tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng, xe đi sau đã không giữ khoảng cách an toàn với xe trước thì nhiều ý kiến cho rằng, vị tài xế mang trang phục công an đã hành xử chưa đúng mực.

Tuy nhiên, ngày 17/3, trao đổi với VietNamNet, nam tài xế này khẳng định giữa hai xe không có sự va chạm như cộng đồng mạng bình luận. Bản chất sự việc không như tài xế xe sau phản ánh.

Anh Thành, nam tài xê công an, người lái chiếc Hyundai i10 màu đỏ trong tình huống trên cho biết: “Khi dừng đỗ chờ đèn đỏ ở ngã tư, tôi đã kéo phanh tay nhưng chưa hết mức nên xe bị trôi, đó là lỗi kỹ thuật. Ngay khi phát hiện ra, tôi đã khắc phục và dừng lại kịp thời nên không để xảy ra hậu quả gì. Giữa hai xe vẫn cách nhau một đốt ngón tay”.

Đuôi xe của chiếc Hyundai i10 không bị hư hỏng do không va chạm (ảnh do anh Thành cung cấp)

“Sau đó, cả tôi và tài xế xe sau (anh Tuấn Anh) đều xuống xem xe và đã cùng thống nhất với nhau là xe không có vấn đề gì nên tôi mới lái xe đi. Tôi có nói rõ với anh ấy là “xe không việc gì thì đi nhé”, anh ấy đồng ý thì tôi mới đi. Hơn nữa, lúc đó, đèn giao thông đã chuyển sang xanh nên tôi cần phải di chuyển xe là bình thường”, anh Thành kể lại.

“Nếu thấy có vấn đề, vì sao anh Tuấn Anh không lên tiếng ngay lúc đó, tôi sẵn sàng ở lại để giải quyết ổn thỏa”, anh Thành bức xúc.

Anh Thành cho rằng, tài xế xe sau cũng có lỗi khi đã đỗ quá sát vào đuôi xe của anh, vi phạm quy định giữ khoảng cách an toàn. Cụ thể, theo điểm 1, khoản 3, điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 5 Điều này;” thì phạt tiền từ 800-1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trước việc một số ý kiến trong cộng đồng mạng cho rằng, tác phong của tài xế công an chưa đúng với các quy tắc chuẩn mực của lực lượng công an nhân dân như gặp dân phải chào…, anh Thành cho biết: “Lúc đó, chưa phải là giờ làm việc hành chính, tôi đi xe cá nhân và cũng không phải trong trạng thái làm nhiệm vụ theo phân công”.

Hiện, anh Thành cho biết, mình là cán bộ đang công tác tại công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, tài xế Tuấn Anh đã chia sẻ video từ camera hành trình trong cộng đồng mạng xã hội ghi lại việc bị xe đi trước trôi lùi vào xe mình nhưng tài xế mặc trang phục công an lại chỉ xuống xe, ngó nghiêng rồi bỏ đi.

Băng Dương

Bạn đã từng gặp những tình huống va chạm thót tim trong giao thông? Hãy chia sẻ video về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!