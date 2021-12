Tỷ phú Anand Mahindra, đồng thời là chủ tịch của Mahindra Group sở hữu thương hiệu ô tô địa hình nổi tiếng ở Ấn Độ đã đích thân lên tiếng mời người đàn ông xa lạ tình cờ nhìn thấy trên mạng xã hội về làm việc.

Anand Mahindra mới đây đã khiến dư luận Ấn Độ chú ý khi đăng một đoạn tweet, kèm theo video về một người đàn ông xa lạ đang điều khiến chiếc xe máy tự chế.

Đoạn video trên Twitter cho thấy một người đàn ông với tình trạng tứ chi gần như teo tóp do dị tật bẩm sinh, ngồi trên một chiếc xe máy chở hàng tự chế. Video có vẻ là do một người qua đường vì tò mò đã hỏi người đàn ông cách làm thế nào mà anh điều khiển được chiếc xe to lớn trong thân hình nhỏ bé.

Anand Mahindra đã chia sẻ video về người đàn ông đặc biệt trên Twitter của mình vào ngày 27/12

Người đàn ông khuyết tật đã trình diễn cách anh vận hành chiếc xe tự chế được gắn động cơ xe tay ga Honda. Anh vận hành tay ga và phanh bằng bàn tay nhỏ bé, đồng thời dùng ngực để điều khiển tay lái. Anh ấy nói rằng đã làm điều đó trong một thời gian dài, thậm chí khẳng định đã 5 năm kể từ khi điều khiển phương tiện tự chế này chưa bao giờ gặp phải sự cố nào.

Quá ấn tượng vì nghị lực và sự khéo léo của người đàn ông trên, ông Anand Mahindra đã đề nghị cho anh ta một công việc như một tài xế ở kho hàng của tập đoàn.

Xem video về cách người đàn ông khuyết tật chân tay điều khiển xe máy:

Đây không phải là lần đầu tiên Anand Mahindra làm một điều như vậy. Trong quá khứ, ông cũng đã từng đề nghị tặng công việc và thậm chí cả xe cộ cho những người đã tạo ra những phương tiện thú vị.

Anand Gopal Mahindra (sinh ngày 1 tháng 5 năm 1955) là một tỷ phú doanh nhân người Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch của Mahindra Group, một tập đoàn đa ngành nghề kinh doanh có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ). Trong lĩnh vực ô tô, Mahindra được coi là thương hiệu nội địa hàng đầu sản xuất xe thể thao địa hình, và mẫu xe Mahindra Scorpio được coi là một chiếc xe mang biểu tượng văn hóa xe hơi Ấn Độ.

Đình Quý (theo Cartoq)

