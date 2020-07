Người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, thu một chân, lắc lư người khi đang lái xe. Cuối cùng, anh ta đã nhận ngay trái đắng với cú đâm vào rào chắn, ngã ra đường.

browser not support iframe.

Clip: Người đàn ông 'diễn xiếc' trên xe máy



Vụ việc bi hài này diễn ra trên một con đường ở tỉnh Samut Sakhon, miền trung Thái Lan, vào ngày 12/7. Sự việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi ngay phía sau chiếc xe máy ghi lại.



Đoạn video cho thấy, người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, thu một chân, lắc lư người khi đang lái xe. Hành động của anh ta như thể muốn gây chú ý cho những người đi phía sau.



Sau đó, khi đang rẽ sang trái, do mải ngoái lại nhìn chiếc ô tô phía sau, anh ta đã bị mất kiểm soát và hậu quả là chiếc xe máy đã đâm vào một rào chắn bên đường.



Sau cú đâm, người đàn ông và chiếc xe máy ngã ra đường. Rất may, người này chỉ bị thương nhẹ.



Phương Linh(Theo Newsflare)



Trân trọng mời bạn đọc chia sẻ video từ camera hành trình và tin bài cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn!