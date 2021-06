Chiếc SUV do một phụ nữ điều khiển đã tông mạnh vào một chiếc ô tô đang đỗ. Kết quả khiến cả hai chiếc xe bay qua lan can và rơi xuống con đường phía dưới sâu 6m.

Một chiếc xe SUV di chuyển rất bất thường, lao đến và tông vào chiếc ô tô đang đậu tại bãi đỗ xe trên cao khiến chiếc xe này bị đẩy xuống con đường phía dưới sâu 6m. Chiếc SUV này sau đó cũng bị lao theo.

Tình huống trên được ghi lại từ camera giám sát tại một khu dân cư thuộc thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 10/6 và mới được trang Newsflare đăng tải.

Xem video:

browser not support iframe.

Hai ô tô sau khi va chạm đều bị rơi xuống "vực" - là một con đường dưới thấp, trong đó chiếc SUV ở tư thế treo trên không và chưa tiếp đất. Theo trang Newsflare, chiếc xe SUV gây tai nạn do một người phụ nữ điều khiển và có thể cô gái này đã bị nhầm chân ga.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã đến và giải cứu lái xe. Do thắt dây an toàn nên nữ tài xế này chỉ bị thương nhẹ. Rất may, không có thêm ai bị thương trong vụ việc khá hy hữu này.

Hoàng Hiệp(theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!