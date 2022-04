Chiếc xe con bị mắc kẹt khi đâm đầu xuống mương nước bên đường. Tài xế nhiều lần thử cố lùi xe lên mặt đường nhưng bất thành, đồng thời khiến động cơ xe bốc khói nghi ngút.

Đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh một chiếc ô tô con màu bạc đang bị mắc kẹt khi đâm đầu xuống mương thoát nước bên đường, đầu xe chúi sâu xuống dưới mương trong khi đuôi xe vẫn vắt vẻo bên lề đường.

Thay vì chờ cứu hộ đến kéo xe lên, người lái ô tô con lại ngoan cố thử lùi ngược để đưa chiếc xe thoát khỏi tình trạng mắc kẹt.

Sau nhiều lần thử lùi lại, những cố gắng của tài xế dường như trở nên vô nghĩa khi chiếc xe liên tục bị chúi về phía trước do tài xế mất kiểm soát tay lái và do độ dốc của phần đất bên lề đường. Có những lúc, chiếc xe bị “trôi” đi xa khoảng vài mét so với vị trí ban đầu mà nó bị mắc kẹt.

Ngay sau lần thử lùi xe đầu tiên, chiếc xe con đã bốc khói nghi ngút, báo hiệu những vấn đề hư hỏng đối với động cơ xe. Bất chấp điều đó, người lái vẫn nhiều lần thử lùi xe về mặt đường khiến tình trạng có vẻ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Quân Hiếu(theo Reddit)

