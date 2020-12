Chiếc xe ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội khi tài xế đang cố gắng khởi động.

Clip: Ô tô phát nổ và bốc cháy khi đang khởi động

Vụ cháy xe ô tô kinh hoàng này diễn ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, vào ngày 29/11.



Đoạn video cho thấy một cô gái rất sợ hãi khi chứng kiến chiếc xe ô tô bất ngờ phát nổ và bùng cháy dữ dội ngay trước mặt mình.



Ngay sau khi chiếc xe vừa bốc cháy, tài xế ô tô đã cố gắng trườn qua cửa xe ra ngoài, thoát khỏi ngọn lửa.



Theo cơ quan điều tra, chiếc xe ô tô trước đó đã được sửa để chuyển từ chạy nhiên liệu xăng sang chạy khí gas. Vụ cháy nổ này có thể do rò rỉ khí gas.



Một sĩ quan cảnh sát đã dùng xe phun nước để dập tắt đám cháy trước khi lực lượng cứu hỏa đến.



Tài xế ô tô bị thương và phải nhập viện điều trị. Dù tài xế này bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.



