Chiếc xe ô tô con dừng chờ đèn đỏ bị xe ben húc mạnh văng vào xe bồn. Sau va chạm, chiếc ô tô bị bẹp rúm nhưng tài xế may mắn sống sót.

Clip: Xe ô tô bị kẹp giữa xe ben và xe bồn



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra vào ngày 15/6, trên một con đường tại Phúc Kiến, Trung Quốc. Diễn biến vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại.



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chiếc xe ôtô con đang dừng chờ đèn đỏ thì bị chiếc xe ben lao tới từ phía sau tông trúng. Sau đó, chiếc xe ô tô con lao về phía trước và va chạm mạnh với xe bồn.



Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô con bị bẹp rúm, vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.



Điều may mắn và kỳ diệu là 2 người ngồi trên chiếc xe ô tô con đều thoát chết. Các nạn nhân chỉ bị thương và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện cả 2 nạn nhân đều trong tình trạng ổn định.



Sự việc đang được điều tra, làm rõ.



Vụ việc này nhắc nhở các tài xế khi lưu thông gần xe có tải trọng lớn như xe ben, xe bồn, xe container,... cần hết sức cẩn thận để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.



Phương Linh (Theo Newsflare)



