Thấy chiếc xe đầu kéo mất lái đang ngáng đường và đâm vào một số xe khác, người đàn ông vội vứt xe máy rồi nhảy qua barie, tránh bị xe đâm.

Clip: Tài xế xe máy vứt xe, nhảy qua barie tránh xe đâm



Sự việc này được ghi nhận trên đoạn đường cao tốc tại thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, vào ngày 29/10.



Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy, chiếc xe đầu kéo đột nhiên mất lái ngay tại khúc cua. Tài xế xe đầu kéo vội đạp phanh khiến phần đuôi xe văng ngang, đập trúng một chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy đang di chuyển theo chiều ngược lại.



Lúc đó, một chiếc xe máy đi tới. Khi nhìn thấy chiếc xe đầu kéo đâm các xe khác, người đàn ông đã điều khiển xe máy chạy sát vào lề đường, vứt xe và nhảy qua barie, tránh xe đâm.



Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nhưng rất may không ảnh hưởng tới tính mạng. Vụ tai nạn cũng khiếc chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, còn chiếc xe máy bị đổ nằm sát lề đường.



Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc là do chiếc xe tải đã không giảm tốc độ khi rẽ vào góc cua, khiến nó mất lái trên đường trơn trượt.



Phương Linh (Theo Newsflare)

