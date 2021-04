Chiếc ô tô con màu trắng đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị xe tải di chuyển từ phía sau tới phanh gấp và tông trúng và đẩy đi một đoạn khá xa.

Đoạn video CCTV được quay tại đường cao tốc thuộc thành phố Quzhou, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 23 tháng 3, cho thấy chiếc xe tải đâm vào một chiếc ô tô con đang dừng đèn đỏ.

Chiếc ô tô con bị văng ra giữa đường do va chạm. Đuôi xe ô tô con cũng bị bẹp dúm cho lực va chạm từ phần bánh sau xe tải tác động quá mạnh.

Xem video:

browser not support iframe.

Theo tài xế xe tải Yang, anh ta đang cố phanh gấp xe lại để dừng đèn đỏ nhưng không kịp khiến thùng xe tải tông vào ô tô đang đỗ trước đó

May mắn thay, không có ai bị thương. Tài xế xe tải bị đổ lỗi do không giữ khoảng cách an toàn với xe ô tô con.

Chi Bảo (theo Newsflare)

