Chiếc xe máy do một nam học sinh điều khiển đã tạt đầu ô tô để rẽ trái, sau đó đâm vào đầu của một chiếc ô tô đi ngược chiều. Sự việc xảy ra tại TP. Vinh (Nghệ An) vào trưa ngày 2/3.

Tình huống giao thông rất nguy hiểm vừa xảy ra tại khu vực ngã tư gần Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An). Chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha đời cũ do một nam học sinh điều khiển đã tạt đầu một chiếc ô tô để rẽ trái, sau đó do không làm chủ được tay lái đã đâm vào phần đầu bên trái của một chiếc ô tô đi ngược chiều.

Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình trên chiếc xe ô tô ghi lại.

(Nguồn video: Võ Chí Trung)

Chia sẻ với VietNamNet, anh Võ Chí Trung - người điều khiển chiếc ô tô bị xe máy tông trúng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h25 trưa ngày 2/3. Khi đó, anh đang di chuyển trên đường Trường Thi hướng từ Tỉnh ủy Nghệ An đi Bưu điện Thanh Chương thì một chiếc xe máy rẽ trái với tốc độ cao bất ngờ tông mạnh phần đầu xe.

Cú tông mạnh khiến nam sinh bị thương khá nặng, sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe máy Honda Wave Alpha bị hư hỏng, còn chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet Spark bị tông cũng vỡ ba-đờ-sốc và cản trước bên lái.

"Sau khi va chạm, tôi có xuống xe và hỗ trợ nam sinh 500 nghìn đồng tiền sửa xe máy. Còn thiệt hại về phần mình thì tự giải quyết", tài xế điều khiển chiếc ô tô bị tông cho biết.

Theo tình huống trên, có thể thấy lỗi hoàn toàn thuộc về nam sinh điều khiển xe máy khi đã rẽ trái từ làn đường dành cho các phương tiện đi thẳng, đồng thời đi qua giao lộ không quan sát, giảm tốc độ và nhường đường dẫn đến va chạm.

