Chiếc Gemballa Mirage GT thuộc dạng cực hiếm, là 1 trong 25 chiếc được chế tạo trên thế giới, có giá tới 750.000 USD vừa gây tai nạn liên hoàn, dẫn đến bị hư hỏng nặng, vỡ nát phần đầu.

Clip: Gemballa Mirage GT đâm mạnh vào 1 chiếc xe



Clip: Gemballa Mirage GT di chuyển trên đường.



Vụ va chạm này xảy ra vào ngày 7 tháng 4, trên Đại lộ 11, ở quận Mahattan, thành phố New York, Mỹ.



Thông tin ban đầu trên các phương tiện truyền thông cho thấy, chiếc Gemballa Mirage GT đã đâm vào một số xe ô tô di chuyển trên Đại lộ số 11 trước khi dừng lại ở đường số 44. Rất may là không có thiệt hại về người, nhưng chủ nhân của chiếc siêu xe này đã bị cảnh sát bắt giữ.



Được biết, chủ nhân của chiếc Gemballa Mirage GT là Benjamin Chen (33 tuổi, một nhà sưu tập siêu xe khét tiếng, người đồng sáng lập ngày hội siêu xe goldRush Rally nổi tiếng của Mỹ).



Nguyên nhân vụ việc được cho là do tài xế sử dụng chất kích thích, dẫn tới mất kiểm soát và gây nên tai nạn liên hoàn.

Chiếc Gamella Mirage GT hư hỏng nặng.

Hình ảnh từ video cho thấy, tài xế có dấu hiệu bỏ chạy trước khi bị cảnh sát bắt lại.



Sau vụ va chạm liên tiếp, chiếc Gamella Mirage GT hư hỏng nghiêm trọng. Phần đầu xe gần như vỡ nát hoàn toàn, kính chắn gió rạn nứt. Phần đuôi xe cũng bị hư hỏng nặng.



Gemballa Mirage GT là bản độ của chiếc Porsche Carrera GT huyền thoại, thuộc dạng cực hiếm, chỉ có 25 chiếc Gemballa Mirage GT được chế tạo trên thế giới. Đây là chiếc xe mang số hiệu 23.



Siêu xe trang bị động cơ V10 dung tích 5.7 lít, sản sinh công suất 661 mã lực và 630 Nm mô-men xoắn cực đại. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 335 km/h.



Hiện,Gemballa Mirage GT có giá 750.000 USD mỗi chiếc.



Phương Linh(Theo Carscoops)