Đà Nẵng

Khi bị yêu cầu kiểm tra giấy tuỳ thân tại chốt kiểm dịch, tài xế ô tô đã giật lại giấy tờ, đóng cửa rồi nhấn ga bỏ trốn, hất cảnh sát giao thông xuống đường.

Chiều 17/7, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT - Bộ Công an) đã thông tin về vụ việc tài xế ô tô không chấp hành yêu cầu, giật giấy tờ trên tay cảnh sát, húc và kéo rê một đồng chí rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy ra trưa 16/7 tại chốt kiểm dịch C20 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 13h25 ngày 16/7, tại chốt kiểm dịch C20, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện xe ôtô BKS 29B-062.xx do lái xe Lưu Văn C. (sinh năm 1984, trú thôn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi.

Sau khi dừng xe lại, tổ công tác tiến hành yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra các loại giấy tờ xe thì tài xế xuất trình một tập giấy tờ. Thượng úy Bùi Quang Thanh - cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) Giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ (Cục CSGT) trực tiếp kiểm tra thì phát hiện thiếu giấy phép lái xe và yêu cầu tài xế cung cấp để so sánh đối chiếu với giấy xét nghiệm Covid.

Do giấy phép lái xe đã bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ, không xuất trình được, tài xế sợ vi phạm nên đã giật tập giấy tờ đã đưa cho thượng uý Thanh và đóng cửa xe lại rồi bỏ chạy.

Thượng uý Thanh tiếp tục chặn nhưng tài xế vẫn đạp ga cho xe chạy, bất chấp người đang đằng trước. Thượng uý Thanh đã tránh được khỏi đầu xe ô tô.

Tổ công tác đã đuổi theo đến Km số 9 thì lái xe dừng lại. Tổ đã đưa xe về đơn vị làm việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hoà Vang, Đà Nẵng giải quyết.

Hoàng Hiệp

