Đà Nẵng

Tài xế giật giấy tờ rồi nhấn ga ‘thông' chốt kiểm dịch Covid-19 tại cao tốc Đã Nẵng - Quảng Ngãi vào ngày 17/7 đã bị Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) ra quyết định tạm giam và khởi tố hình sự.

Theo thông tin mới nhất do Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp, vào ngày 23/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với tài xế Lưu Văn Chiến về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, vào trưa 16/7 tại chốt kiểm dịch C20 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, tài xế chiếc xe 16 chỗ khi bị CSGT tại chốt kiểm tra các giấy tờ theo quy định đã không chấp hành yêu cầu. Lái xe này còn bất ngờ giật giấy tờ trên tay CSGT, húc và kéo rê một đồng chí cảnh sát rồi bỏ chạy.

Lập tức, lực lượng chức năng đã truy bắt được lái xe trên và xác định tài xế là Lưu Văn Chiến, 37 tuổi, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, lái xe Chiến khai nhận bằng lái của mình đã bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ; khi đến chốt kiểm dịch tại Đà Nẵng, Chiến sợ bị phát hiện vi phạm nên lái xe đâm vào CSGT rồi bỏ chạy.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 51 ngày (tính từ ngày 25/7) đối với lái xe Lưu Văn Chiến về tội “chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang phê chuẩn cùng ngày.

Hoàng Hiệp

