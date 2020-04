Lái xe trong tình trạng say xỉn, tài xế ô tô bị mất kiểm soát, đâm vào xe buýt đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng, còn tài xế bị thương phải đi cấp cứu.

Clip: Ô tô đâm xe buýt đang đỗ



Sự việc này xảy ra tại đại lộ Mashinostroiteley, thuộc thành phố Yaroslavl, Nga, vào ngày 21/4 vừa qua. Vụ việc được camera giám sát trên đường ghi lại.



Đoạn video về nội dung vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô con màu xám đang đi dọc theo làn đường bên trái bất thình lình rẽ mạnh sang phải, tiến sát về phía lề đường rồi đâm vào một chiếc xe buýt đang đỗ. Lúc này có khoảng 20 người đang ở bên trong xe buýt.



Cú đâm khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Tài xế ô tô bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.



Rất may, không có người nào trên xe buýt bị thương.



Nguyên nhân vụ việc được xác định là do tài xế xe ô tô đã lái xe trong tình trạng say rượu, dẫn đến tai nạn.



Phương Linh(Theo Liveleak)