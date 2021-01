Tài xế trong tình trạng say rượu lái xe đâm vào rào chắn giao thông, khiến xe ô tô lộn nhiều vòng trên đường.

browser not support iframe.

Clip: Ô tô lộn nhào trên đường



Đoạn video được quay tại một con đường ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 19/1, cho thấy, một chiếc xe ô tô màu trắng đang đi trên đường thì đâm vào rào chắn giao thông. Cú tông khiến xe ô tô lộn nhiều vòng trên đường.



Rất may, do hai người ngồi trên xe ô tô thắt dây an toàn nên không ai bị thương. Theo hình ảnh trong video, một người đàn ông trong xe đã tự bò ra ngoài sau tai nạn.



Cơ quan cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tên Liu và xác định rằng anh ta lái xe trong tình trạng say rượu. Cảnh sát đã phạt tiền Liu, trừ điểm trên giấy phép lái xe và giam giữ tài xế này trong thời gian 6 tháng.

Phương Linh (Theo Newsflare)



