Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô với tốc độ cao trong tình trạng say rượu, dẫn đến mất lái, lộn vòng rồi hất văng 2 người đàn ông ra khỏi xe. May mắn, 7 người trên xe đều thoát chết.

Clip: Ô tô lộn vòng, mất lái

Vụ tai nạn kinh hoàng này diễn ra trên một con đường tại thành phố Devakottai, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, vào ngày 14/11. Sự việc được camera giám sát của một nhà dân ở gần đó ghi lại.



Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy, chiếc xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ cao, bất ngờ mất lái rồi văng vào lề đường. Sau đó, chiếc xe ô tô lộn nhiều vòng, hất văng 2 người đàn ông ra khỏi xe trước khi lật ngửa. Những người còn lại trên xe đã thoát ra ngoài bằng cách chui qua cửa sổ.



Rất may, cả 7 người đàn ông trên xe, trong đó có cả tài xế, đều sống sót. Họ chỉ bị vài vết thương nhẹ.



Theo nguồn tin từ cảnh sát Devakottai, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế say xỉn khi lái xe. Tài xế đã chở 6 người bạn đi dự tiệc sinh nhật tại một ngôi làng gần đó. Và trên đường trở về, tai nạn đã xảy ra. "Tất cả họ đều say xỉn và không ai thắt dây an toàn", một quan chức cảnh sát Devakottai cho biết.



