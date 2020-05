Người đàn ông đang dừng xe máy trên đường thấy chiếc xe tải lật nghiêng suýt đè vào ô tô đã nhanh chân bỏ xe chạy, thoát chết trong gang tấc.

browser not support iframe.

Clip: Xe tải lật suýt đè ô tô, xe máy



Vụ việc này xảy ra trên một con đường ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày 21/5 vừa qua. Diễn biến vụ việc được camera giám sát đường phố ghi lại.



Đoạn video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, tài xế điều khiển xe tải mất kiểm soát khi vào cua khiến chiếc xe tải lật nghiêng và suýt đè vào một chiếc xe ô tô trên đường. Một người đàn ông đi xe máy tay ga đang dừng xe ở vạch chờ đèn tín hiệu giao thông thấy vậy đã nhanh chân bỏ xe chạy, thoát chết trong gang tấc.



Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc là do tài xế xe tải đã cố gắng chạy nhanh khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu vàng dẫn đến mất lái ở khúc cua khiến xe bị lật.



May mắn, tài xế xe tải không bị thương và chiếc xe của anh ta chỉ bị hỏng mui xe.



Phương Linh (Theo Newsflare)

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!