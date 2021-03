Cao tốc Hà Nội- Ninh Bình

Dù đã gắn thẻ thu phí tự động (ETC) và bị trừ tiền nhưng chiếc Ford Ranger vẫn bị thanh chắn ở trạm Liêm Tuyền (Hà Nam) bất ngờ hạ xuống gây hư hại phần đầu xe.

Chia sẻ tới báo VietNamNet, anh Bùi Văn Toàn (Hà Nội) cho biết sự việc mới xảy ra vào khuya ngày 18/3 khi anh lái chiếc Ford Ranger của mình di chuyển từ Quốc lộ 21B qua trạm thu phí Liêm Tuyền để lên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.

"Xe tôi gắn thẻ VETC đã 2 năm, trong tài khoản vẫn còn hơn 900 ngàn đồng. Lúc bắt đầu di chuyển vào làn ETC, thanh chắn mở và tiền cũng bị trừ. Nhưng khi xe gần ra khỏi làn ETC thì thanh chắn bất ngờ hạ xuống đập vào đầu xe. May mắn tốc độ xe lúc này chỉ khoảng 20km/h nên hư hại đầu xe không lớn dù thanh chắn bị tông gẫy", anh Toàn kể lại.

Hình ảnh camera hành trình cho thấy thanh chắn của làn thu phí tự động mở khi xe anh Toàn đi qua, đồng thời tiền trong thẻ VETC bị trừ.

Tuy nhiên, anh Toàn khá bức xúc vì sau sự cố, phía trạm thu phí chỉ có một nữ nhân viên bước ra nói phân bua máy bị lỗi mà không có động tác lại gần hỏi han người bị nạn. Vì đêm đã khuya, xe có trẻ nhỏ và vết va chạm không quá lớn nên anh Toàn đã lên xe đi tiếp.

Clip ghi lại tình huống thanh chắn hạ xuống đập vào xe anh Toàn.

Thời gian gần đây, bên cạnh thẻ VETC do công ty TNHH Thu phí tự động phát hành từ năm 2018, thị trường có thêm thẻ ePass của Viettel. Theo hai nhà cung cấp, thẻ VETC và ePass đều được gắn lên kính lái hoặc đèn xe, khi đi qua làn thu phí không dừng đều được nhận diện như nhau nhờ áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới.

Khác biệt lớn nhất giữa VETC và ePass là thẻ của phía Viettel không cần phải nạp tiền trước, có thể kết nối với thẻ ngân hàng và ví điện tử.

Mặc dù được triển khai đã gần 3 năm trên toàn quốc và đều miễn phí nhưng đến nay nhiều tài xế vẫn chưa mặn mà gắn thẻ thu phí tự động lên xe do còn nhiều vướng mắc ở khâu kết nối thiết bị. Đã có nhiều phàn nàn như xe bị trừ tiền hai lần, thẻ không nhận và mới nhất như trường hợp của anh Toàn.

