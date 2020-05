Canada:

Mặc dù phóng xe với tốc độ lên tới hơn 300 km/h nhưng nam thanh niên 19 tuổi vẫn nghĩ cảnh sát đang nói đùa.

Vụ việc này xảy ra vào hôm thứ Bảy tuần trước (ngày 9/5) tại đường cao tốc Queen Elizabeth Way thuộc tỉnh Ontario, Canada. Theo thông tin được đăng tải trên tờ CBC, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Ontario đã phát hiện một chiếc Mercedes-Benz C63 AMG Couple đang chạy với tốc độ lên đến 308 km/h, cao gần gấp 3 lần so với tốc độ giới hạn được quy định tại đường Queen Elizabeth Way (100 – 110 km/h).

Kerry Schmidt – cảnh sát tỉnh Ontario cho biết ông gần như “cạn lời” khi nhận được thông tin về chiếc xe điên này. Theo ông, “đây là tốc độ cao nhất mà tôi từng chứng kiến. Lái xe tốc độ cao 308 km/h, thật không thể tin được.”

Tốc độ của chiếc xe lên tới hơn 300 km/h. Nguồn: Global News.



Tài xế điên kể trên là một thanh niên mới 19 tuổi, đi cùng một người bạn khác của mình và chiếc Mercedes-Benz C63 AMG Couple là xe của bố mẹ anh chàng.

Được biết, khi được cảnh sát cho xem ảnh chụp camera bắn tốc độ, anh chàng này còn không tin mình đã lái xe với tốc độ 308 km/h và nghĩ cảnh sát đang nói đùa mình.

Trước thái độ của tài xế, cảnh sát Schmidt cho biết: “Đây quả thật là một hành động vô trách nhiệm. Bạn cứ ngỡ là mình đang làm chủ được tốc độ của chiếc xe và chỉ đến khi mất kiểm soát, bạn mới nhận ra là mình chẳng thể làm gì được nữa.”

Chiếc xe hiện đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ. Nguồn: Carscoops.



Hiện tài xế trẻ 19 tuổi này đã bị thu giữ bằng lái và đối mặt với tội danh đua xe trái phép, lái xe quá tốc độ và lái xe nguy hiểm. Bên cạnh đó, cảnh sát địa phương cũng tịch thu chiếc xe sang trong vòng 7 ngày.

Theo quy định tại Canada, hành vi lái xe vượt quá tốc độ có thể bị phạt tới 10.000 USD, ngồi tù 6 tháng và tước giấy phép lái xe trong vòng 2 năm.

Mai Lý (Theo Carscoops)