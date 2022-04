Tài xế ô tô đã giảm tốc độ và bóp còi nhưng một cậu bé vẫn cố tình muốn băng ngang đường ngay trước mũi xe.

Tình huống mới đây xảy ra với anh Nguyễn Văn An (Kiến An, Hải Phòng) khi đang lái xe từ đồi Kiến An ra đường Lê Duẩn (Kiến An, Hải Phòng).

Anh An cho biết do con đường khá nhỏ, lại có cư dân xung quanh nên tốc độ di chuyển chỉ dưới 20 km/h. Đặc biệt khi anh phát hiện ra một nhóm trẻ đang chơi trò ném ống bơ (ném lon) ở giữa đường nên đa xchur động giảm tốc và bóp còi.

Tuy nhiên dường như một vài đứa trẻ còn đang ham trò chơi không để ý, bất thình lình một cậu bé lao nhanh qua đường khiến anh An giật mình và đạp phanh kịch sàn.

Xem video:

browser not support iframe.

Toàn bộ tình huống anh An gặp phải đã được quay lại trên camera hành trình, nhưng khi xem lại anh vẫn cảm thấy thót tim bởi nếu trong trường hợp này, nếu thay chiếc xe gầm thấp của anh bằng xe SUV gầm cao, tài xế lơ đễnh thì không biết thế nào. Vì vậy anh An hy vọng qua đoạn video, các tài xế khi di chuyển ở đường hẹp, có trẻ em cần cảnh giác cao độ, luôn sẵn sàng trạng thái đạp chân phanh.

Đình Quý (video: Nguyễn Văn An)

