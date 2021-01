Dù kéo theo rơ moóc chở những đống cỏ khô đang bốc cháy đùng đùng phía sau nhưng chiếc xe bán tải vẫn lao vun vút trên đường.

Sự việc kinh hoàng này diễn ra trên một con đường ở tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan, vào ngày 13/1. Đoạn video ghi lại nội dung vụ việc cho thấy, một chiếc xe bán tải kéo theo rơ moóc chở những đống cỏ khô đang bốc cháy dữ dội. Dù đang chở theo đám cháy nhưng chiếc xe bán tải vẫn chạy băng băng trên đường.



Theo cơ quan điều tra, anh Chaiyong Tangja1i (42 tuổi) dùng chiếc xe bán tải kéo theo rơ moóc để đi giao những đống cỏ khô. Nhưng trên đường, chiếc rơ moóc gắn vào xe bán tải của anh bỗng nhiên bốc cháy.



Anh Chaiyong Tangjai cho biết, trên đường đi giao cỏ, anh đã dừng lại để thay lốp xe. Đó có thể là nguyên nhân của vụ việc. “Lúc đó trời lạnh và tôi dừng lại một lúc để thay lốp. Nhưng khi tôi tiếp tục lái xe, mọi người đã hét lên rằng chiếc xe đang bị cháy, anh Chaiyong Tangjai nói.



Dù phía sau xe đang bốc cháy đùng đùng nhưng tài xế không dừng xe lại ngay mà muốn tìm nơi an toàn để đậu. "Tôi không muốn dừng xe lại vì tôi đang lái xe ngang qua một trường học và một trạm xăng", anh Chaiyong Tangjai tâm sự. Sau khi điều khiển chiếc xe bán tải dừng ở một bãi đất trống, tài xế này đã lao ra ngoài kêu cứu.



Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến để dập tắt ngọn lửa trên thùng sau của chiếc xe bán tải và trên những đống cỏ khô.



Rất may, không ai bị thương trong vụ việc.



Phương Linh (Theo Newsflare)



