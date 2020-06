Một trong hai chiếc lốp rơi ra từ xe tải đang chạy trên đường đã va vào 2 phụ nữ đứng bên đường. Chiếc lốp còn suýt văng vào 1 phụ nữ đang bế con nhỏ.

Clip: Lốp xe tải rơi ra, văng vào 2 phụ nữ



Vụ việc này xảy ra trên một con đường ở thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vào ngày 1/6 vừa qua. Diễn biễn sự việc được camera giám sát ghi lại.



Đoạn video ghi lạ vụ tai nạn cho thấy, 2 chiếc lốp bất ngờ văng ra từ chiếc xe tải đang chạy. Một trong hai chiếc lốp đã lao về phía 2 phụ nữ đang đứng bên lề đường. Chiếc lốp văng trúng 2 người phụ nữ, khiến 1 người ngã xuống. May mắn, 2 nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.



Sau đó, chiếc lốp còn lao thẳng đến người phụ nữ đang bế con nhỏ gần đó. Rất may, người phụ nữ này đã nhanh chóng đứng dậy, tránh bị chiếc lốp va phải.



Theo cơ quan điều tra, tài xế xe tải đã vội vàng vận chuyển than mà không kiểm tra chiếc xe. Qua vụ việc này, các tài xế trước khi lái xe cần kiểm tra các phương tiện, đặc biệt là bộ phận lốp xe, để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đã có rất nhiều vụ lốp xe đang đi văng ra đường gây tai nạn giao thông. Và vụ việc này là một minh chứng.



Phương Linh(Theo Newsflare)



