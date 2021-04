Dù thiếu hụt nguồn cung do nhu cầu khách hàng nhiều hơn dự kiến, Suzuki vẫn gây ấn tượng ở phân khúc xe thể thao - đa dụng cỡ nhỏ trong tháng 3/2021 với 2 mẫu xe Ertiga và XL7.

Theo số liệu bán hàng mới được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3/2021, doanh số gộp của Suzuki XL7 và Ertiga đạt 1.275 xe bán ra. Suzuki trở thành hãng xe sở hữu 2 dòng xe 7 chỗ tầm trung đắt khách.

XL7 và Ertiga là những mẫu xe 7 chỗ đắt khách trong phân khúc thể thao đa dụng cỡ nhỏ

Một giám đốc đại lý Suzuki tiết lộ, để ứng phó với tình trạng khan hàng do nhu cầu cao, hãng đang đẩy mạnh việc nhập khẩu nhằm đảm bảo số lượng XL7 và Ertiga giao đến tay khách hàng để hai mẫu xe này tiếp tục giữ vị thế xe 7 chỗ “hot” trên thị trường trong tháng 4.

Vậy đâu là lý do khiến XL7 và Ertiga hút khách?

Suzuki XL7 - Mẫu xe độc đáo mang cảm giác lái ấn tượng

Ngược dòng lịch sử, XL7 thế hệ đầu tiên với nền tảng từ dòng SUV Grand Vitara nổi tiếng của Suzuki, từng được yêu thích rộng rãi tại Mỹ. Mẫu xe đã được bán ra hơn 100.000 chiếc mỗi năm ở Mỹ và được trao giải thưởng Best Buy của tạp chí Consumers Digest. Năm 2006, XL7 được coi là bước tiến của xe thể thao đa dụng với thiết kế mạnh mẽ, năng động, và tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mà Grand Vitara tạo nên.

Tại thị trường Đông Nam Á, trước khi trở thành mẫu xe 7 chỗ “đắt” khách ở Việt Nam, Suzuki XL7 cũng trở thành hiện tượng tại Indonesia khi xuất sắc giành giải “Xe của năm 2020” tại đây.

XL7 sở hữu thiết kế cá tính, mạnh mẽ

So với các dòng xe cùng phân khúc khác, Suzuki XL7 còn chinh phục những khách hàng khó tính ở khả năng vận hành vượt trội với cảm xúc lái ấn tượng. Khung gầm tiên tiến HEARTECT với thép cường độ cực cao ở nhiều bộ phận giúp khung xe cứng, nhẹ hơn các dòng xe khác cùng phân khúc khoảng 100kg, do đó tỷ số công suất trọng lượng tối ưu (15,26kg/kw), giúp xe tăng tốc bốc hơn, mang lại cảm giác lái thể thao và phấn khích.

Bên cạnh đó, nhờ được tối ưu hóa ở nhiều bộ phận từ mặt cản trước và sau, cụm đèn hậu, tấm lưới tản nhiệt, các bộ phận dưới gầm xe, Suzuki XL7 mang hình dáng khí động học vượt trội giúp giảm sức cản của gió để xe vận hành mạnh mẽ. Khả năng vận hành ấn tượng của XL7 từng được minh chứng với thời gian về đích nhanh nhất tại cuộc đua Pikes Peak International Hill Climb, còn được biết đến với tên gọi: "Race to the Clouds - cuộc đua tới những đám mây" vào năm 2007. Đây một giải đua lâu đời nổi tiếng khắc nghiệt của Mỹ với quãng đua dài 20km, 156 khúc hiểm hóc cùng độ dốc lớn.

Suzuki Ertiga - Mẫu xe đáng tiền, thân thiện môi trường

Suzuki Ertiga là một trong những mẫu MPV bán chạy trên thế giới. Trong 5 năm (2015-2019), doanh số của Ertiga đã vượt mốc 614.000 xe. Tính riêng trong năm 2020 vừa qua, mẫu MPV 7 chỗ cũng góp mặt trong top 10 MPV ăn khách nhất thế giới với doanh số 80.679 xe.

Không chạy đua theo những thiết kế theo trào lưu, Ertiga mang vẻ ngoài trung tính, khó lỗi mốt theo thời gian, lại có đầy đủ những tính năng an toàn trở thành lựa chọn phù hợp cho cả gia đình và kinh doanh.

Ertiga là một trong những mẫu xe có lượng khí thải CO2 thấp nhất trong phân khúc MPV với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 4,74L/100km

Các tính năng an toàn đạt chuẩn 4 sao của tổ chức Asean Ncap trên Ertiga Sport đủ để đảm bảo sự an tâm cho gia đình trong những chuyến đi: hệ thống cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ lực phanh (BA),… Đặc biệt, Ertiga còn có cấu tạo thân xe hấp thụ lực tác động (PIMB) - vốn được áp dụng tại các nước tiên tiến nhằm giúp giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ nếu chẳng may xảy ra va chạm.

Mẫu xe cũng được yêu thích nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời, giúp hạn chế khí thải CO2 trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng cao. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố của Ertiga là từ 4,74L/100km nhưng thực tế, nhiều người dùng còn đạt được con số thấp hơn thế.

Chính sách bảo hành lâu dài, chương trình hỗ trợ hấp dẫn

Một những yếu tố khiến Suzuki XL7 và Ertiga được yêu thích là sự an tâm khi sử dụng lâu dài. Động cơ và hộp số của XL7 và Ertiga được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km - qua đó chứng minh chất lượng và độ bền được tin tưởng trên toàn thế giới của động cơ, hộp số - 2 yếu tố quan trọng nhất của một chiếc xe hơi.

Việc gia tăng thời hạn bảo hành chứng minh độ bền của xe

Ngoài ra, XL7 và Ertiga còn thu hút khách hàng bởi chương trình hỗ trợ hấp dẫn của Suzuki trong tháng 3 gồm hỗ trợ lãi suất ngân hàng hoặc phí đăng ký, cùng chương trình vay ưu đãi với VPBank giúp khách hàng sở hữu XL7 và Ertiga dễ dàng hơn. Với chương trình này, khách hàng chỉ cần trả trước từ 73,5 triệu đồng là đã có thể sở hữu XL7. Đối với Ertiga, con số này chỉ từ 55 triệu đồng. Khách hàng cũng chỉ cần trả góp mỗi tuần khoảng 1,5-2 triệu đồng.

Nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, Suzuki tiếp tục dành gói hỗ trợ tương tự và chương trình vay ưu đãi với VPBank. Khách hàng có thể truy cập link https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/679-xac-lap-doanh-so-vuot-1-trieu-xe-viet-nam-suzuki-tri-an-khach-hang-trong-thang-4-2021 để tìm hiểu thông tin chi tiết hoặc liên hệ Hotline 1800 6950.

Chi tiết chương trình vay ưu đãi với VPBank:

Lưu ý: Khoản trả trước đã được khấu trừ khuyến mãi tháng 4/2021, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác. Liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.

Minh Ngọc