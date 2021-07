Ở Việt Nam, nhắc đến sedan hạng B, với những người kĩ tính và thực dụng thì Suzuki Ciaz là sự lựa chọn đáng giá nhờ khả năng đáp ứng cùng lúc nhiều tiêu chí về độ rộng rãi, tinh tế, tiết kiệm.

Sở hữu diện mạo thanh lịch, Suzuki Ciaz “ghi điểm” trong lòng khách hàng bởi thiết kế thanh lịch, ấn tượng với đường mạ chrome sắc nét.

Rộng rãi… mà vẫn tinh tế miễn chê

4 năm sử dụng Suzuki Ciaz, với quãng đường di chuyển gần 50.000 km, anh Cường (ở Bình Dương) là một trong những khách hàng trung thành, bị thu hút bởi và phần nào đã bị những giá trị mà chiếc Ciaz mang lại.

Đánh giá về chiếc xe của mình, anh Cường cho biết: “Tôi là một người thực dụng. Chính vì vậy, thời điểm năm 2017, khi chọn mua một chiếc xe phục vụ nhu cầu cá nhân, độ rộng rãi, thoải mái là tiêu chí đầu tiên tôi tính đến. Đó cũng là lý do tôi chọn mua Suzuki Ciaz. So với các mẫu xe khác cùng phân hạng và cùng tầm giá, Ciaz có chiều dài trục cơ sở lên đến 2.650mm (ngang ngửa những mẫu sedan hạng C). Thực tế, sau 4 năm sử dụng, độ rộng rãi vẫn là điều mà tôi ưng ý nhất ở chiếc xe của mình. Bên cạnh đó, Ciaz vẫn thu hút với sự thanh lịch, sở hữu vẻ ngoài tinh tế, không kém cạnh gì với các dòng xe khác”.

Tương tự, chị Liên (ở TP.Vũng Tàu) cũng là một khách hàng kỹ tính trong lựa chọn xe. Cuối năm 2020, sau khi tham khảo nhiều lần về phân khúc sedan hạng B, chị Liên đã chọn Suzuki Ciaz vì sự rộng rãi. Chị Liên chia sẻ, đối với một chiếc ô tô sử dụng cho nhu cầu cá nhân trước hết phải mang đến sự thoải mái. “Còn thiết kế hay các tiêu chí khác… từ từ tính. Với nhu cầu của tôi, tôi chỉ cần trước tiên là chỗ ngồi phải thoải mái cái đã”, chị bày tỏ.

​​ Đối với chị Liên, tiêu chí quan trọng nhất với một chiếc xe là sự rộng rãi, thoải mái

Chiếc sedan “không dành cho số đông”

Các chuyên gia đánh giá, Suzuki Ciaz không phải là mẫu xe chạy theo xu hướng hay tập trung vào đối tượng khách hàng thích trào lưu mới mẻ, trang bị nhiều “đồ chơi” lấp lánh. Mẫu xe này có thiết kế tối giản, bền dáng, được nhóm khách trung niên, trưởng thành, tìm kiếm chiếc xe thanh nhã, lịch sự ưa thích. Đại diện Suzuki cho biết, tại thị trường Ấn Độ, Ciaz được phân phối như một chiếc sedan hạng C cao cấp bởi hệ thống đại lý Nexa.

Hãng xe Nhật chú trọng tích hợp những tiện ích phù hợp khi sử dụng trong điều kiện giao thông ở Việt Nam như: các cảnh báo an toàn hỗ trợ người lái, camera trước sau tích hợp hỗ trợ lùi...

Suzuki Ciaz được người dùng ưa chuộng về độ “lành” và tính thực dụng. Chia sẻ về điều này, anh Cường cho rằng, với một người mua xe sử dụng cho gia đình như anh, một chiếc xe đáp ứng được cùng lúc nhiều tiêu chí như Suzuki Ciaz là lựa chọn đúng đắn. “Thực sự mình không phải người thích chạy theo số đông và cũng không phải người đam mê lắm với các “option”. Một chiếc ô tô chỉ cần đáp ứng đủ 3 yếu tố gồm: rộng rãi, tiết kiệm và độ bền là được”.

Anh Cường bày tỏ, dù đã cầm lái Suzuki Ciaz gần 4 năm, nhưng đến thời điểm hiện tại, chiếc xe của anh chưa từng “hỏng hóc vặt”, anh chỉ đưa xe đến đại lý bảo dưỡng theo định kỳ. Trong khi đó, chi phí sử dụng chiếc xe này cũng tiết kiệm. Anh Cường nhẩm tính, chiếc Suzuki Ciaz của anh trung bình chỉ tiêu thụ khoảng 5.8l xăng cho quãng đường hỗn hợp 100km.

Đối với anh Cường một chiếc xe không cần quá nhiều “option”, chỉ cần đủ dùng, tiết kiệm và bền bỉ

Dù chưa phải là mẫu xe dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số, nhưng Suzuki Ciaz vẫn đang được nhiều người dùng đánh giá cao, đồng thời đang sở hữu tệp khách hàng riêng biệt: những người vốn dĩ kĩ tính và thực dụng. Điều này cũng lý giải tại sao ở những thị trường lớn như Ấn Độ, Maruti Ciaz (tên gọi khác của Suzuki Ciaz) lại được định vị như một chiếc xe cao cấp và bán chạy hàng đầu, bởi quốc gia Nam Á này luôn đề cao giá trị sử dụng.

Động cơ và hộp số Suzuki Ciaz được bảo hành đến 5 năm hoặc 150.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước), có thời hạn bảo hành động cơ và hộp số lâu nhất trong số các thương hiệu ô tô Nhật Bản đối với xe du lịch cũng là một “điểm cộng”. Bên cạnh đó, với sự cầu thị từ hãng xe Nhật, khách hàng dễ dàng thay thế phụ tùng. Đại diện Suzuki Việt Nam chia sẻ: “Suzuki Việt Nam luôn sẵn sàng phụ tùng để cung cấp đến khách hàng. Riêng các đại lý tại TP.HCM và Hà Nội, khách đặt hàng phụ tùng sẽ được giao ngay trong ngày”.

Tháng 7 này, Suzuki Việt Nam dành ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua Suzuki Ciaz, cơ hội sở hữu chỉ từ 50,4 triệu đồng, giá trị ưu đãi tương đương 29 triệu đồng. Đây là thời điểm tốt để người mê xe có thể sở hữu Suzuki Ciaz, sẵn sàng cho một chuyến đi “xả stress” cùng gia đình ngay khi dịch Covid-19 được khống chế.

Liên hệ 38 đại lý Suzuki ủy quyền, tham khảo tại https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/695-uu-dai-thang-7-2021 hoặc gọi hotline miễn phí 1800 6950 để tư vấn trực tiếp về chương trình khuyến mãi.

Trong thời gian giãn cách xã hội, xe ô tô ít khi được sử dụng, người dùng có thể tham khảo một số mẹo nhỏ chăm sóc xe từ Suzuki tại: https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/697-cham-soc-xe-khi-gian-cach-xa-hoi.

