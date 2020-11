Để hỗ trợ khách hàng Suzuki ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Suzuki triển khai “Chiến dịch kiểm tra miễn phí xe ô tô Suzuki chịu ảnh hưởng của thiên tai ở khu vực miền Trung” từ 16/11 - 20/12/2020.

Chương trình chăm sóc xe đặc biệt cho khách hàng miền Trung

Cụ thể, từ ngày 16/11 - 20/12/2020, Suzuki Việt Nam hỗ trợ chương trình chăm sóc xe đặc biệt cho tất cả khách hàng ô tô Suzuki chịu ảnh hưởng của thiên tai tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Suzuki Việt Nam cho biết, các xe Suzuki chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt miền Trung tại các tỉnh đề cập trên sẽ được hỗ trợ: miễn phí công kiểm tra xe, công thay nhớt và miễn phí hoàn toàn chi phí dầu nhớt động cơ. Mỗi xe của khách được hỗ trợ 1 lần trong thời gian chương trình. Để được hỗ trợ, khách hàng có thể mang xe đến một trong các đại lý uỷ quyền chính hãng trong danh sách dưới đây:

Chiến dịch kiểm tra xe miễn phí cho khách hàng miền Trung của Suzuki là giải pháp hỗ trợ thiết thực từ hãng. Để đảm bảo dịch vụ chăm sóc tốt nhất, khách hàng có thể liên hệ với đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Anh Thanh Nhân (Đông Hà, Quảng Trị) chia sẻ: “Đợt lũ vừa rồi, tôi cũng lo lắng vì sân để xe bị ngập nước, không biết chiếc XL7 của tôi có bị hư hại và rủi ro gì không. Nhờ chương trình này của Suzuki, tôi có thể mang xe đến để kiểm tra toàn diện miễn phí để đảm bảo xe vận hành ổn định và an toàn. Giờ tôi an tâm hơn nhiều rồi.”

Nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi

Ngoài chiến dịch trên, Việt Nam Suzuki đã và đang cải thiện một số điểm trong dịch vụ hậu mãi để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, hiện tại, hãng đang liên tục xem xét và cải thiện các quy trình nội bộ, thực hiện tăng cường đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề kỹ thuật viên của đại lý trên toàn quốc. Bên cạnh đó, hãng đang cải thiện hoạt động cung cấp phụ tùng, mở rộng diện tích kho phụ tùng, tăng số lượng chi tiết phụ tùng dự trữ.

Bên cạnh đó, Suzuki công khai giá phụ tùng trên website chính thức, mức giá phụ tùng được áp dụng đồng nhất tại tất cả 37 đại lý trên toàn quốc. Ngoài ra, Suzuki đang áp dụng chương trình ưu đãi tháng 11 với mức giá hấp dẫn cho tất cả dòng xe.

Cùng với đó, Suzuki đã nâng thời hạn bảo hành cho hộp số và động cơ của XL7 và Ertiga đến “5 năm hoặc 150.000km”, tùy theo điều kiện nào đến trước. Chính sách này áp dụng không chỉ cho khách hàng trên cả nước vừa mới mua xe mà còn áp dụng cho những khách hàng đã mua xe trước đây (Thời gian bảo hành 5 năm được tính từ ngày giao xe).

Xe số tự động của Suzuki như Ertiga và XL7 được trang bị các chức năng lock-up, kick-down và Over Drive (O/D). Đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, chức năng kickdown và lockup giúp tối ưu việc tiết kiệm nhiên liệu và giúp cho khả năng tăng tốc của xe tốt hơn khi người lái nhấn chân ga. Với chức năng O/D, khi ở chế độ O/D ON, hộp số có thể chuyển sang số cao nhất khi tăng tốc, phù hợp khi lái xe trên đường bằng. Mặt khác, chế độ O/D OFF giới hạn không cho xe lên số 4, hỗ trợ trong trường hợp tài xế cần phanh động cơ khi xuống dốc hoặc lực mô-men xoắn để lên dốc.

Đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, trong tháng 10/2020, Suzuki đã ghi nhận doanh số với 2.004 xe bán ra trên thị trường, tăng xấp xỉ 126% so với cùng kỳ năm 2019 (888 xe).

Mọi thông tin chi tiết, khách hàng có thể gọi hotline 1800 6950 để được tư vấn trực tiếp. Thông tin chi tiết về “Chiến dịch kiểm tra miễn phí xe ô tô Suzuki chịu ảnh hưởng của thiên tai ở khu vực miền Trung” tại: https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/637-suzuki-kiem-tra-thay-dau-mien-phi-cho-o-to-anh-huong-thien-tai-mien-trung Tham khảo giá phụ tùng tại: https://suzuki.com.vn/bang-gia/bang-gia-o-to Tìm hiểu ưu đãi tháng 11 tại: https://suzuki.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-o-to/635-chuong-trinh-khuyen-mai-thang-11-viet-nam-suzuki

