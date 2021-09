Mẫu xe chiến lược của Suzuki - Suzuki Swift vượt qua 178 dòng xe đến từ 30 thương hiệu khác nhau để lọt vào Top 3 xe cỡ nhỏ đáng tin cậy năm 2021, theo kết quả khảo sát của What Car - tạp chí xe hơi tại Anh quốc.

Mẫu xe hot-hatch cá tính, trẻ trung lọt Top 3 xe cỡ nhỏ đáng tin cậy nhất năm 2021

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Suzuki Swift lọt top đầu danh sách xe cỡ nhỏ đáng tin cậy nhất của tạp chí What Car. Năm 2020, Swift đứng vị trí số 4 và tăng thêm một bậc trong năm 2021 để đứng vị trí thứ 3 trên danh sách này.

Theo Suzuki, để tạo ra những chiếc Swift an toàn, thoải mái với hiệu suất tối đa trong các điều kiện lái xe khác nhau trên toàn thế giới, mẫu xe này đã trải qua nhiều lần thử nghiệm dưới nhiều điều kiện đường sá và môi trường khắc nghiệt. Các thử nghiệm va chạm được tiến hành hàng ngày để tạo ra những mẫu xe an toàn, giúp bảo vệ tài xế và hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn. Những xe thật được sử dụng để thử nghiệm và phần thân xe cũng sẽ được đánh giá. Suzuki Swift bao gồm vùng không thể phá hủy và vùng có thể vỡ ra để hấp thụ lực tác động. Những chiếc Suzuki Swift sau thử nghiệm va chạm sẽ được đánh giá qua nhiều phương diện như độ biến dạng của thân vỏ, mức ảnh hưởng lên hình nộm, việc bung túi khí, các chi tiết nội thất,…

Ngoài ngoại hình cá tính, nổi bật, Suzuki Swift còn đạt chứng nhận 4 sao ASEAN NCAP về bảo vệ an toàn trong các tình huống va chạm

Bên cạnh đó, tất cả xe Swift trước khi xuất xưởng đều được thử nghiệm khí động học. Sức cản không khí của Suzuki Swift được đo trong thử nghiệm hầm gió. Tại đây, một chiếc quạt gió với đường kính 6m tạo ra gió để mô phỏng sức cản không khí trong các tình huống lái xe thực tế. Suzuki thực hiện các thử nghiệm này trên Swift ngay từ giai đoạn mô hình đất sét để tối ưu hóa hình dạng xe trong khi vẫn duy trì thiết kế chủ đạo, tăng tính ổn định của xe khi ở tốc độ cao, tăng tính an toàn cho người điều khiển.

Nhờ những bài thử nghiệm với các yêu cầu khắt khe trước khi xuất xưởng, Suzuki Swift dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của người dùng, thậm chí cả những khách hàng khó tính.

Tại Nhật Bản, châu Âu - nơi mà đa số khách hàng có yêu cầu cực kỳ khắt khe về độ an toàn, Swift cũng cho thấy bản lĩnh của một mẫu xe “nhỏ mà có võ”. Cụ thể, Suzuki Swift đạt chứng nhận 5 sao của Chương trình đánh giá an toàn xe mới của Nhật Bản - JAPAN NCAP và 4 sao của Chương trình đánh giá an toàn xe mới của châu Âu - EURO NCAP. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Suzuki Swift phiên bản sản xuất tại Thái Lan cũng đạt chứng nhận 4 sao - Chương trình đánh giá an toàn xe mới của Đông Nam Á - ASEAN NCAP.

Suzuki Swift đáp ứng yêu cầu của người dùng về sự thẩm mỹ và tính năng an toàn

Không chỉ đáp ứng thẩm mỹ với vẻ ngoài thời thượng và cá tính, Suzuki Swift sở hữu những tính năng an toàn thiết thực có thể đáp ứng được yêu cầu của người dùng về sự an toàn khi cầm lái. Phiên bản hiện tại ở Việt Nam đang được trang bị khá nhiều tính năng an toàn như: hệ thống 02 túi khí (SRS) với dây đai an toàn 3 điểm, khóa trẻ em Iso-fix, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kết hợp với phân phối lực phanh điện tử (EBD) & hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), hệ thống khung gầm HEARTECT sử dụng thép cường lực cao giúp tăng cường độ chắc chắn và an toàn cho chiếc xe, giúp người điều khiển có cảm giác lái thoải mái & tự tin khi cầm lái một chiếc Swift.

Tại Việt Nam, Suzuki Swift được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan đang được phân phối với giá niêm yết 549,9 triệu đồng gồm VAT.

Dòng xe Swift: https://suzuki.com.vn/xe-oto/swift

Minh Ngọc