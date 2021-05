Từ 11/5 - 31/5/2021, Suzuki triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn mừng hơn 1 triệu xe (bao gồm ô tô và xe máy) lăn bánh tại Việt Nam.

Theo đó, khách hàng mua ô tô Suzuki và hoàn tất thủ tục đăng ký trong tháng 5/2021 sẽ được nhận hỗ trợ phí đăng ký xe hoặc lãi suất ngân hàng, giá trị tương đương lên tới 29 triệu đồng.

Suzuki Blind Van hiện là phương tiện vận chuyển được khách hàng ưa chuộng nhờ khả năng di chuyển trong đô thị 24/7 và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể

Đặc biệt, Suzuki hợp tác với ngân hàng VPBank để mang đến cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn bao giờ hết với gói vay tài chính hấp dẫn.

Theo chương trình này, đối với dòng xe thương mại, khách hàng chỉ cần thanh toán trước từ 47,3 triệu đồng và trả góp trung bình hàng tháng từ 3,1 triệu đồng là có thể sở hữu xe, giá trị vay lên đến 75% và thời gian vay lên đến 7 năm.

Đối với dòng xe du lịch, khách hàng cũng chỉ cần thanh toán trước từ 50,4 triệu đồng và trả góp trung bình mỗi tháng từ 6,7 triệu đồng để đưa xe về nhà, giá trị vay lên đến 85% và thời gian vay lên đến 8 năm.

Các dòng xe thương mại của Suzuki được bảo hành đến 3 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước

Được đúc kết từ bề dày 60 năm kinh nghiệm sản xuất, dòng xe tải Suzuki Carry được đánh giá cao về độ bền và khả năng chuyên chở. Các mẫu xe tải nhẹ Suzuki Carry đều bền bỉ, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí sửa chữa bảo dưỡng, được nhiều người yêu quý và tin dùng. Trong khi đó, một số sản phẩm sao chép trên thị trường với mức giá thấp hơn dù có vẻ tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu song giá trị bán lại thấp hơn xe tải chính hãng và khiến khách hàng phải đối mặt các nguy cơ tốn kém chi phí sửa chữa, gián đoạn thời gian kinh doanh,...gây thiệt hại về mặt kinh tế.

Khuyến mãi trong tháng 5 khi mua Suzuki Carry Pro, thanh toán trước chỉ 62,4 triệu đồng

Các dòng xe du lịch Suzuki cũng được giới chuyên gia đánh giá xuất sắc về thiết kế, tính năng, cách xử lý, hiệu suất vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu, và giá bán,… và giành được các giải thưởng đáng chú ý.

Ưu đãi đặc biệt khi sở hữu XL7 cá tính, rộng rãi và tiện nghi, trả góp trung bình 7,5 triệu mỗi tháng

Đơn cử như mẫu SUV 7 chỗ XL7 đã đạt giải “Xe của năm 2020” của tổ chức Otomotif - một trong các tổ chức đánh giá ô tô uy tín tại Indonesia bình chọn. Suzuki Ertiga Sport với không gian nội thất tiện nghi và các tính năng an toàn đạt chuẩn 4 sao ASEAN NCAP cũng giành được nhiều giải thưởng quốc tế như “MPV của năm” do Car India bình chọn, giải “Best total cost of ownership” (Tổng chi phí sở hữu tốt nhất) do GridOto - cổng thông tin về ô tô xe máy hàng đầu Indonesia bình chọn. Còn mẫu Sedan Ciaz cũng giành giải “Best Value For Money” (Giá trị tốt nhất) do kênh đánh giá ô tô Sunshine Television của Philippines bầu chọn.

Lái Ertiga, thoải mái di chuyển đông người trong không gian rộng rãi, đầy đủ công nghệ an toàn

Suzuki là một trong những hãng có chi phí bảo dưỡng thấp nhất, đồng thời cũng là hãng có thời hạn bảo hành lâu (5 năm hoặc 150.000 km) với động cơ, hộp số của xe du lịch dùng động cơ xăng trong số các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Việt Nam. Khách hàng cũng dễ dàng và thuận tiện sử dụng dịch vụ tại hệ thống 36 đại lý trên toàn quốc.

Chương trình khuyến mãi tháng 5 và chương trình vay ưu đãi với VPBank cụ thể như sau:

Ghi chú: Khoản thanh toán ban đầu đã được khấu trừ khuyến mãi tháng 5/2021, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và các chi phí khác.

Minh Ngọc