Thiết kế hoàn toàn mới, không gian nội thất rộng rãi linh hoạt với hàng loạt tiện nghi hiện đại bên cạnh hệ thống an toàn TSS, giá bán hấp dẫn, Veloz Cross được xem là chiếc MPV lý tưởng cho mọi gia đình Việt.

Innova - mẫu xe MPV đã gây ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Để tiếp nối thành công ấy, Toyota mang đến bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio hoàn toàn mới như một minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ trong việc cung cấp những sản phẩm ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách hàng ở Việt Nam và khắp châu Á. Với định hướng tạo ra một dòng xe có khả năng thiết lập nên chuẩn mực mới về sự “Phong cách và tiện nghi” cho phân khúc MPV, Veloz Cross và Avanza Premio hứa hẹn sẽ là hai mẫu xe Toyota phổ biến nhất tại châu Á.

Việt Nam cũng không ngoại lệ, Toyota đã tạo ra một mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Veloz Cross để cạnh tranh một cách sòng phẳng hơn với các đối thủ đồng hương Nhật Bản. Với những gì mà Toyota đã trang bị cho Veloz Cross, nhiều người thậm chí đã nói rằng “Phen này, Veloz Cross lại giống Cross thôi, sẽ chẳng có xe mà bán và các đối thủ khó mà đuổi kịp được”.

Một diện mạo mới trẻ trung, năng động, cá tính mang đậm hơi hướng Cross Over giúp cho Veloz Cross thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Từ cụm lưới tản nhiệt trước độc đáo, cụm đèn chiếu sáng full LED, gương chiếu hậu ngoài chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ, cùng camera của hệ thống camera 360 độ, đường gân dập nổi hai bên hông xe, đặc biệt là cụm đèn hậu nối dài qua cửa cốp xe tạo nên sự nổi bật trong đêm tối.

Dựa trên nền tảng khung gầm mới, giảm xóc mới nên Veloz Cross mang lại cho mọi hành khách cảm giác êm ái, thoải mái. Ngoài ra, ở vị trí người lái có tầm quan sát rất rộng và thoáng, một phần nhờ việc bố trí gương chiếu hậu lùi về phía sau. La-zăng 17 inch mới cùng với bán kính vòng quay rất nhỏ, chỉ từ 4.9m và 5m (so với các đối thủ là 5,2m) khiến Veloz Cross dễ dàng xoay trở trong điều kiện chật hẹp, đông đúc. Khối động cơ 1.5L cho công suất tối đa 105 mã lực, đi cùng hộp số vô cấp CVT với các chế độ lái khác nhau (Drive mode) mang lại cho Veloz Cross sự vận hành tốt nhất, hài hoà giữa yếu tố sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Không gian nội thất và các tiện ích bên trong của Veloz Cross cũng là một yếu tố nổi bật hứa hẹn không chỉ làm hài lòng những khách hàng trẻ ưa công nghệ, mà còn xoá tan những định kiến về xe Toyota. Nếu như hình dáng bên ngoài của Veloz Cross mang hơi hướng của những chiếc Crossover thời thượng thì nội thất là của một mẫu MPV đa dụng đích thực với 7 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, các hàng ghế linh hoạt điều chỉnh độ ngả trượt nhiều chế độ: Sofa, gập phẳng hay gâp thường, đáp ứng nhiều mục đích sử dụng.

Hệ thống điều hoà tự động với 2 dàn lạnh, màn hình giải trí 9 inch đa kết nối hỗ trợ Apple Carplay/Android auto, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía trước người lái, sạc không dây, phanh tay điện tử với chế độ giữ phanh tự động, nhiều hốc để đồ, 4 cổng sạc USB, đèn tự động, ghế thể thao với sự pha trộn của ba loại chất liệu da - nỉ - da lộn, tựa lưng ghế với 3 ngăn chứa tài liệu,…tất cả tạo nên sự tiện dụng tối đa cho cả gia đình trong những hành trình dài.

Đặc biệt hơn, điều có thể khiến các đối thủ của Veloz Cross phải dè chừng là các tính năng an toàn mà điển hình là hệ thống an toàn TSS bao gồm: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), kiểm soát vận hành chân ga (PMC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA). Bên cạnh đó là hàng loạt các trang bị an toàn khác như: cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát vận hành chân ga, camera 360 độ, cảm biến, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, HAC, TRC,…

Đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam cũng như các mẫu xe khác cùng tầm giá được trang bị nhiều tính năng an toàn đến thế. Nằm trong định hướng tagline mới của Toyota “Move Your World” - Veloz Cross thể hiện rõ nỗ lực của Toyota trong việc không ngừng cải tiến sản phẩm và công nghệ, mang đến những dòng xe ngày càng tốt hơn và các dịch vụ di chuyển thuận tiện vượt trên sự mong đợi của khách hàng, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Được biết, gia đình của diễn viên Mạnh Trường đã có 7 ngày trải nghiệm với chiếc Veloz Cross mới với nhiều hoạt động khác nhau từ một chiếc xe phục vụ đưa đón con đi học, công việc, hẹn hò, dã ngoại cuối tuần cho tới những giây phút cả nhà chơi đùa trong xe vì không gian nội thất xe của Veloz Cross được tùy biến rất linh hoạt có thể khiến nó trở thành một chiếc “giường” để cả gia đình thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi.

Để giúp khách hàng luôn an tâm sử dụng Avanza Premio và Veloz Cross dài lâu, Toyota Việt Nam đưa ra gói gia hạn bảo hành thêm 1 năm/25.000 km hoặc thêm 2 năm/50.000km với giá bán hấp dẫn, áp dụng cho khách hàng mua xe từ ngày 11/3/2022. Nhờ đó, tổng thời gian bảo hành của xe nâng lên tới 5 năm/150.000 km. Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi 10% phí bảo hiểm cho dòng xe Veloz Cross và Avanza Premio từ nay đến hết 31/03/2022. Với những khách hàng có nhu cầu vay mua xe, từ nay đến hết ngày 29/4/2022, Toyota Việt Nam có chương trình hỗ trợ với mức trả ban đầu chỉ từ 130 triệu đồng cùng mức trả góp trung bình chỉ 7 triệu đồng/tháng áp dụng cho Veloz Cross, số tiền thanh toán ban đầu từ 110 triệu đồng cùng mức trả góp trung bình 6 triệu đồng/tháng áp dụng với Avanza Premio. Lãi suất cố định đặc biệt trong 12 tháng đầu chỉ 6,99%/năm.

Doãn Phong