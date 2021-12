Trong tháng 12, Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình tập huấn, đào tạo lái xe ô tô, mô tô phân khối lớn (PKL) an toàn cho các cán bộ chiến sĩ (CBCS) nòng cốt thuộc Cục CSGT- Bộ Công an và phòng CSGT các tỉnh/thành phố năm 2021.

Trong năm 2021 HVN đã phối hợp với Cục CSGT tổ chức 2 khóa đào tạo Hướng dẫn viên giảng dạy kỹ năng lái xe ô tô và mô tô PKL an toàn cho các CBCS thuộc Cục CSGT. Mục tiêu của chương trình là nâng cao kỹ năng giảng dạy, hướng dẫn cho đội ngũ hướng dẫn viên lái xe an toàn thuộc Cục CSGT, nâng cao kỹ năng lái xe ô tô, mô tô phân khối lớn an toàn cho lực lượng CSGT đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình đã được tổ chức với những định hướng phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ các Quy định của Chính phủ về phòng chống dịch.

Theo đó, từ ngày 20/12 - 22/12, khóa đào tạo Hướng dẫn viên giảng dạy kỹ năng lái xe ô tô và mô tô PKL an toàn triển khai với sự tham dự của 25 học viên với mục đích tăng cường nâng cao kỹ năng hướng dẫn, giảng dạy và tổ chức đào tạo lái xe mô tô và ô tô cho các HDV Cục CSGT. Đây là các CBCS nòng cốt thuộc Cục CSGT có nền tảng kiến thức và kỹ năng điều khiển mô tô PKL và ô tô vững chắc.

Với nội dung đào tạo lái xe mô tô PKL, chương trình sẽ giúp các CBCS tăng cường trải nghiệm, cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật các kỹ năng mới. Chương trình đào tạo năm 2021 tiếp tục cải tiến, bổ sung các hạng mục mới như: Hướng dẫn thiết kế bài tập, thiết bị đào tạo, khoảng trống an toàn và các điểm chú ý trong quá trình hướng dẫn thực hành nhằm đảm bảo an toàn trong các bài tập phanh; cua vòng, thăng bằng và hướng dẫn nâng cao khả năng phân tích thao tác đúng & sai, điểm mạnh/ yếu của học viên nhằm nhắc nhở & điều chỉnh cho từng học viên trong quá trình giảng dạy.

Năm nay cũng là năm đầu tiên khóa đào tạo được mở rộng thêm nội dung đào tạo lái xe ô tô an toàn. Các nội dung đào tạo chủ yếu tập trung vào các kỹ năng phán đoán rủi ro và phương pháp phòng tránh tai nạn kết hợp thực hành trên mô hình S-Navi; Hướng dẫn tổ chức đào tạo thực hành kỹ thuật lái xe; Vào vai HDV giảng dạy thực hành, kết hợp các bài tập bổ trợ để giảng dạy, nhận xét và đánh giá học viên.

Sau khóa tập huấn này, các chiến sỹ của Cục CSGT sẽ trở thành những giảng viên, đào tạo viên tại các lớp đào tạo cho cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng CSGT Công an các địa phương.

Các khóa tập huấn được tổ chức tại tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lái xe thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam dưới sự dẫn dắt trực tiếp từ các hướng dẫn viên LXAT chuyên nghiệp của HVN - những người đã trải qua hàng ngàn giờ giảng dạy và từng giành được nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi LXAT trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, tài liệu giảng dạy cũng được HVN và Cục CSGT phối hợp xây dựng, tạo thành công cụ hữu ích phục vụ cho công tác tập huấn.

Qua những thành quả đạt được trong các năm trước và nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty với Cục CSGT, HVN tin tưởng rằng, các hoạt động tập huấn, đào tạo này sẽ giúp các CBCS CSGT và Công an địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành tốt công tác tuần tra và kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT tại các tỉnh, thành phố trên khắp đất nước.

Chương trình tập huấn và đào tạo lái xe an toàn cho cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an năm 2021 trên đây là một hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận chương trình hợp tác triển khai các hoạt động về ATGT giai đoạn 2019-2021 giữa HVN và Cục CSGT. Thỏa thuận được ký kết nhằm tích cực đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tuyên truyền và giáo dục về ATGT. Cụ thể, nội dung chương trình hợp tác bao gồm các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng LXAT cho các CBCS nòng cốt của Cục CSGT - Bộ Công an và phòng CSGT các tỉnh/thành phố, hoạt động phối hợp tuyên truyền, giáo dục về kiến thức ATGT cho các em học sinh, sinh viên và người dân địa phương, trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em và nhiều hoạt động về ATGT khác.

Minh Ngọc