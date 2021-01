Sau gần 5 tháng xảy ra vụ cháy chiếc Toyota Vios đời 2018 ở Hà Nam, chủ chiếc xe vẫn không chấp nhận lời từ chối trách nhiệm của hãng xe, đồng thời thắc mắc về vị trí phát cháy theo kết luận cơ quan điều tra.

Vụ cháy lúc nửa đêm và hành trình mệt mỏi tìm nguyên nhân

Chiếc Toyota Vios 2018 bản G trị giá hơn 600 triệu được anh Nguyễn Thành An (phường Tràng Thi, TP.Nam Định) mua cách đây hơn 2 năm, vẫn còn 1 năm bảo hành. Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm ngày 28/8/2020 tại nơi làm việc (xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) khiến anh An bàng hoàng, xót xa. Không những vậy, hành trình đi tìm nguyên nhân sự cố kéo dài gần 5 tháng đến nay vẫn đọng lại nhiều câu hỏi chưa lời giải đáp đối với anh.

Chiếc Toyota Vios 1.5G đời 2018 của anh An trước và sau khi cháy. Ảnh nhân vật cung cấp

Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Thành An nói: “Chiếc xe là thành quả sau nhiều năm tích góp tôi mua được. Khi lấy xe từ đại lý Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định, tôi chỉ dán phim cách nhiệt và làm thảm sàn tại chỗ, không lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào. Vụ cháy đến khá bất ngờ lúc tôi đang ngủ. Toàn bộ giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân để trên xe cũng bị cháy theo”.

Theo anh An kể lại, chiếc xe Toyota Vios tự bốc cháy khi đang đỗ ở sân vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28/8/2020. Dù phát hiện kịp thời nhưng anh An và bảo vệ không thể dập tắt đám cháy, buộc phải gọi cứu hỏa 114. Đến sáng, chiếc xe Toyota Vios BKS 18A-133.31 gần như bị cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Sau vụ việc, anh An đã trình báo vụ việc lên công an xã Nhân Thịnh, cũng như nơi bán xe là công ty TNHH Toyota Giải Phóng chi nhánh Nam Định. Chiều cùng ngày, Viện Khoa học hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để giám định. Mặc dù anh An đã thông báo từ 8h sáng, nhưng đến 17 giờ chiều mới có người từ đại lý đến kiểm tra hiện trường.

Ngày 14/10/2020, anh nhận được thông báo kết luận giám định. Theo đó, nguyên nhân là do sự cố điện tại cụm đèn trần làm cháy các chi tiết nhựa, sau đó cháy lan ra xung quanh. Ngày 15/10/2020, công an huyện Lý Nhân gửi văn bản thông báo kết quả điều tra: vụ cháy không có sự tác động của người khác hoặc nguyên nhân khác.

Dựa trên kết luận điều tra, anh An đã liên hệ đại lý bán xe cho mình để giải quyết vụ việc, đòi hỏi quyền lợi. Tuy nhiên, sau 3 lần làm việc trực tiếp, phía đại lý và hãng xe đã từ chối bồi thường với lý do: Cụm đèn trần nguyên bản theo xe được thiết kế an toàn về điện và được lắp đặt chắc chắn, không có giắc điện như hình ảnh phía Viện Khoa học hình sự cung cấp. Như vậy, nguyên nhân cháy xe không phải lỗi do chất lượng, trường hợp này không thuộc phạm vi bảo hành, bồi thường của Toyota.

Biên bản làm việc cuối cùng giữa chủ xe với Toyota Giải Phóng và đại diện Toyota Việt Nam (TMV) ngày 30/12/2020, được anh An cung cấp cho VietNamNet, cho thấy thời điểm khám nghiệm hiện trường của Viện Khoa học hình sự (cắt dây điện và thu thập mẫu vật) không có chứng kiến của đại lý cũng như phía TMV. Sau khi công an niêm phong, kỹ thuật viên của đại lý chỉ chụp được ảnh bên ngoài.

Với kết luận không bồi thường bởi dây đèn trần không nguyên bản, anh An rất bức xúc vì cho rằng xe từ lúc mua chỉ bảo dưỡng tại đại lý, không lắp đặt gì bên ngoài thì câu trả lời từ phía hãng xe là rất chủ quan. “Từ khi mua, tôi chưa hề sửa chữa hay lắp đặt gì thêm. Lần gần nhất bảo dưỡng hồi tháng 6/2020, xe được bảo dưỡng toàn bộ tại hãng, nhân viên kĩ thuật sau khi bàn giao xe không thông báo lỗi gì, trạng thái xe hoàn hảo", anh An khẳng định.

Ảnh chụp biên bản làm việc lần thứ 3 giữa anh An và đại diện hãng xe cùng đại lý. Ảnh nhân vật cung cấp

Anh An nói rằng từ khi xảy ra vụ cháy, mình đã rất thiện chí và hợp tác, mong muốn được giải quyết ổn thỏa và đúng pháp luật, nhưng hãng xe Toyota đang gần như "bỏ rơi" khách hàng, buộc anh phải chia sẻ câu chuyện của mình khắp nơi, nhờ những người có chuyên môn ô tô thẩm định “nỗi oan”.

Các chuyên gia ô tô nói gì về cụm đèn trần Toyota Vios 2018?

Theo kết luận của cơ quan điều tra, điểm xuất phát cháy nằm ở khu việc cách thành xe bên phải khoảng 0,95 mét và cách đầu xe khoảng 2,3 mét bên trong xe. Như vậy, đối chiếu với thực tế thì vị trí này sẽ là cụm đèn trần phía sau cho hàng ghế thứ hai, nằm ở giữa trần xe.

Phóng viên VietNamNet đo thực tế khoảng cách vị trí đèn trần cháy theo mô tả của cơ quan điều tra trên dòng Toyota Vios 1.8G đời 2018, cho thấy đây là vị trí đèn trần ở giữa.

Trả lời báo VietNamNet, kỹ sư Lê Văn Tạch (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) cho biết cụm đèn trần trên xe Toyota Vios 2018 có hai phần, trong đó cụm phía trước dành cho hàng ghế đầu thường dùng giắc cắm 4 chân, phía sau không có. “Việc dùng giắc cắm không thể an toàn tuyệt đối được do nguy cơ tiếp xúc không chặt hoặc không tốt, có khả năng chạm chập. Nhiều hãng xe để tăng độ an toàn đã mạ vàng đầu tiếp xúc trong giắc cắm, nhưng với xe bình dân thì ít thấy”, kỹ sư Tạch nói.

Cũng theo nhận định của kỹ sư Tạch, do xe bị cháy hết nên việc lưu trữ mẫu vật là để khám nghiệm và dựa vào đó để kết luận là điều hợp lý của cơ quan điều tra, nhưng nếu chẳng may có sự nhầm lẫn khi thu thập mẫu vật giữa dây dẫn cụm đèn trước (có giắc cắm) và sau, thì lại cho câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong khi đó, chủ xe là anh Nguyễn Thành An cho rằng ngay cả bản thân mình chưa từng mở trần xe ra bao giờ nên không thể biết xe có giắc cắm hay không có, hình dáng ra sao. Đồng thời anh An cung cấp hình ảnh mà phía Toyota Việt Nam đưa ra minh họa cho cụm đèn trần phía sau trong buổi làm việc thứ 3, cho thấy đúng là không có giắc cắm. Tuy nhiên, đây lại là loại đèn bóng LED, không có trên phiên bản Toyota Vios 2018 1.5G (dùng bóng halogen) mà anh An sử dụng.

Ảnh chụp cụm dây điện đèn trần theo cơ quan điều tra. Ảnh nhân vật cung cấp

Ảnh chụp cụm đèn trần xe nguyên bản do Toyota thực hiện, trình chiếu cho chủ xe xem trong buổi làm việc thứ 3. Ảnh nhân vật cung cấp.

Cùng quan điểm với kỹ sư Tạch, anh Huỳnh Trọng Nhân, chủ gara ô tô Trọng Nhân (phố Lạc Nghiệp, Hà Nội) cho rằng bóng đèn trần dù công suất thấp nhưng không phải không có nguy cơ chập cháy. Anh Nhân nói: “Cụm đèn này dùng bóng halogen nếu bật một thời gian sẽ khá nóng. Nếu để quên qua đêm cũng rất nguy hiểm bởi trần xe thường có vật liệu dễ cháy như nỉ, xốp. Nếu chẳng may chập cháy thì khả năng cháy loang là rất cao”.

Bên cạnh đó, anh Nhân cảnh báo rằng các chủ xe nên lưu ý khi lắp đặt thêm các thiết bị điện như cục giám sát GPS, camera hành trình, tuyệt đối không nên trích điện từ cụm đèn trần. “Nhiều thợ lắp xe không kinh nghiệm, tiện tay trích điện từ cụm đèn trần để đấu nối cho nhanh, tăng nguy cơ chập cháy sau này”, anh Nhân nói.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của anh Nguyễn Thành An, phóng viên đã liên hệ tới Toyota Việt Nam đề nghị cho biết phản ứng về vụ việc cháy xe cũng như hướng xử lý tiếp theo. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của công ty không trả lời trực tiếp mà đề nghị phóng viên chờ chuyển câu hỏi tới bộ phận có trách nhiệm cao hơn.

Đình Quý

